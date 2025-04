Pequim promete 'proteger' direitos das empresas americanas na China

Uma alta autoridade chinesa prometeu resguardar os interesses das empresas americanas e ser uma "terra promissora" para o investimento estrangeiro, após a China impor tarifas de 34% às importações dos Estados Unidos, indicando a possibilidade de uma guerra comercial.

As tarifas chinesas "protegem firmemente os direitos e interesses legítimos das empresas, incluindo as norte-americanas", declarou o vice-ministro do Comércio, Ling Ji, no domingo, a representantes de companhias dos Estados Unidos, informou seu ministério na segunda-feira, 7.

Bolsa de valores

Enquanto isso, as ações na bolsa de Hong Kong despencaram mais de 12%, nesta segunda-feira, em seu pior dia em mais de 16 anos, após as represálias chinesas às tarifas norte-americanas intensificarem a guerra comercial, alimentando temores de uma recessão.

O índice Hang Seng caía 12,4% por volta das 06h00 GMT, enquanto na China continental o índice composto de Xangai recuava 7,7%.