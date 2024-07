Payroll, vitória do Partido Trabalhista no Reino Unido e reforma tributária: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam mistos na manhã desta sexta-feira, 5. Na Europa, as bolsas sobem, com exceção do índice do Reino Unido, que recua levemente após vitória do Partido dos Trabalhadores nas eleições parlamentares. Na França, a bolsa sobe de olho na participação da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, em evento no país - que terá o segundo turno das eleições parlamentares neste domingo, 7.

Nos Estados Unidos, com exceção do Dow Jones, os índices futuros operam em alta à espera dos dados de emprego por lá. Na Ásia, as principais bolsas encerraram a última sessão da semana em terreno negativo. Por aqui, o Ibovespa futuro cai, com investidores monitorando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em eventos em São Paulo hoje.

Payroll

Em dia de agenda de indicadores mais esvaziada, o destaque do dia é o payroll (relatório de desemprego) nos Estados Unidos, que é equivalente ao nosso Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O índice será divulgado às 9h30 pelo Departamento do Trabalho dos EUA.

Economistas consultados pela Dow Jones estimam um aumento de 200 mil vagas nas folhas de pagamento não-agrícolas em junho, o que seria uma desaceleração em relação aos 272 mil empregos gerados em março. Os economistas também esperam que a taxa de desemprego se mantenha estável em 4%, mesmo número de maio.

O índice serve como termômetro da economia local. Caso a projeção se concretize, o número pode aumentar as expectativas para o início do corte de juros por lá. Segundo a plataforma do CME Group, o mercado aposta em setembro como o mês de maior probabilidade para o primeiro corte de juros (68,1%).

Eleições no Reino Unido

Confirmando as expectativas, o Partido Trabalhista teve uma vitória esmagadora e histórica nas eleições para o parlamento do Reino Unido. O partido, de centro-esquerda, voltou ao poder depois de 14 anos, tirando do poder os Conservadores, de centro-direita. A legenda ultrapassou nesta madrugada o mínimo necessário de 326 cadeiras para compor a maioria.

Com a vitória, é esperado que Keir Starmer seja nomeado como novo primeiro-ministro do Reino Unido. Durante seu discurso, o político disse que seu mandato exigirá "grande responsabilidade" e prometeu trabalhar imediatamente para melhorar o país. Custo de vida e crescimento da economia são algumas das principais preocupações.

Reforma tributária

O presidente Lula pediu regime de urgência para a reforma tributária. Com isso, os deputados votaram o texto direto no plenário, acelerando a tramitação. O regime de urgência também impõe um prazo para que o Senado aprecie o texto. Se aprovado pela Câmara, o Senado terá até 45 dias para deliberar sobre o texto.

O grupo de trabalho responsável pela proposta apresentou o relatório na quinta-feira, 4. A expectativa é que a votação no plenário ocorra no dia 9 de julho. Entre as principais mudanças está a inclusão dos veículos elétricos no Imposto Seletivo (IS). Jogos de azar, como apostas esportivas e loterias, também serão tributados pelo chamado "imposto do pecado". Em contrapartida, os caminhões foram excluídos dessa taxação.

Outro ponto de destaque é a não inclusão de carnes na lista de produtos isentos, mesmo com o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e do presidente Lula para incluir o grupo de alimentos na isenção de impostos da cesta básica. A bancada ruralista, porém, deve seguir pressionando para que carnes, farinha de aveia e molho de tomate sejam adicionados à cesta básica.