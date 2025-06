Pacote fiscal: medidas serão discutidas em almoço no Palácio da Alvorada, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, 3, que os detalhes do pacote fiscal serão debatidos em almoço no Palácio da Alvorada. São esperados, segundo Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o presidente da Câmara, Hugo Motta, além de líderes partidários.

"O esforço que a Fazenda está fazendo é para dar tranquilidade ao povo de que em economia não tem mágica. O que queremos é trabalhar com seriedade", disse, em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

Segundo Lula, é preciso entender se há um acordo entre o governo e o Congresso para que as medidas sejam anunciadas ainda nesta terça.

Lula evitou comentar se a desvinculação dos pisos constitucionais de saúde e educação e a desvinculação do reajuste real do salário mínimo dos benefícios da Previdência Social estão entre as propostas.

Pacote fiscal robusto

Mais cedo, Haddad afirmou que o pacote de medidas estruturais que será anunciado terá um impacto fiscal maior do que o aprovado no fim do ano passado.

"Eu acredito que o plano de voo está bom e até superior ao que fizemos no ano passado, com um alcance ainda maior. Do meu ponto de vista, [o pacote de medidas] dá uma estabilidade duradoura para as contas do próximo período", disse.

Haddad também afirmou que o pacote de medidas prevê o envio ao Congresso de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e de um projeto de lei amplo. A edição de uma Medida Provisória também está em debate.

"Nós conseguimos apresentar ponto por ponto daquilo que já tinha sido sugerido por alguns parlamentares, dentre os quais os próprios presidentes das duas Casas, já com uma estimativa de impacto nas contas públicas benéfico e estrutural. Ou seja, não é uma coisa para resolver 2025. Uma coisa que tem impacto duradouro ao longo do tempo. E hoje teremos uma reunião com o presidente da República bastante produtiva porque chegamos ao entendimento e há pequenos detalhes para serem arbitrados", disse.