Lira espera atitude da Petrobras após mudança no ICMS de combustíveis

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse em sua conta no Twitter nesta quinta-feira que aguarda uma ação da Petrobras em relação aos preços dos combustíveis, após a Casa aprovar projeto de lei que estabelece um valor fixo de ICMS a ser cobrado pelos Estados sobre o produto.

"A Câmara deu o 1º passo para conter a disparada do preço dos combustíveis. Alteramos a incidência do ICMS. Fizemos nossa parte e demos uma resposta ao Brasil. Agora, esperamos pela Petrobras. Que o gás e os combustíveis fiquem mais leves no apertado bolso dos brasileiros", escreveu Lira na rede social.