Leite indica Fernando Lemos para a presidência do Banrisul

O governador Eduardo Leite indicou, nesta terça-feira, 25, o nome do advogado Fernando Lemos para ocupar a presidência do Banrisul, em substituição ao economista Cláudio Coutinho. A informação é do governo do Estado do Rio Grande do Sul.

De acordo com o governo do Estado, Lemos voltará à função depois de passar por um processo de avaliação na Assembleia Legislativa. Ele já exerceu o mesmo cargo entre 2003 e 2010.

A substituição, além de manter a trajetória recente de melhoria na prestação de serviços, tem como objetivo fazer avançar a aproximação do Banrisul com a estratégia de desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

"Lemos nos ajudará a ampliar a presença no banco, em sintonia com nossos planos de acelerar o apoio à atividade produtiva a partir do financiamento, uma das prioridades da atual gestão", explicou Leite em nota que consta no site do governo do Estado.