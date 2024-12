IPCA de novembro desacelera e fica em 0,39%; inflação acumulada de 12 meses sobe para 4,87%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o mês de novembro com alta de 0,39%, desaceleração em comparação ao índice de 0,56% registrado em outubro. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPCA acumula alta de 4,29% no ano e, nos últimos 12 meses, de 4,87%, valor superior aos 4,76% observados no período anterior. Em novembro de 2023, a variação foi de 0,28%.

O resultado veio levemente acima da expectativa do mercado financeiro, que previa uma alta de 0,37% no mês e um avanço de 4,85% no acumulado de 12 meses.

Com a alta no mês, o IPCA segue acima do teto da meta de inflação do Banco Central. Na próxima quarta-feira, 11, o Comitê de Política Monetária (Copom) deve intensificar o ciclo de aperto monetário e aumentar a taxa de juros em 0,75 ponto percentual.

Por que o IPCA de novembro subiu?

Segundo o IBGE, o aumento do IPCA foi influenciado pelas altas no grupo Alimentação e bebidas (1,55%), após aumento nos preços das carnes (8,02%), no grupo Transportes (0,89%), impulsionado pelo aumento da passagem aérea (22,65%), e no grupo Despesas pessoais (1,43%), influenciado pelo aumento do cigarro (14,91%).