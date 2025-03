IPCA-15, tarifas sobre automóveis e avaliação do governo: o que move o mercado

O mercado financeiro deve operar com cautela nesta quinta-feira, 27, diante de uma agenda carregada. No Brasil, o dia começa com a divulgação do Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central, às 8h. Depois, às 9h, será divulgado o IPCA-15 de março — indicador considerado uma prévia da inflação oficial — e de sua variação acumulada em 12 meses. No mesmo horário, o Conselho Monetário Nacional se reúne. Às 9h30, o foco é a divulgação da balança comercial do mês.

O noticiário político também entra no radar. Segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência divulgada na quarta-feira, 26, a avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a 52,6%, enquanto a positiva recuou para 26,8%. É a primeira vez que a avaliação “ótimo ou bom” fica abaixo de 30% e a “ruim ou péssimo” supera os 50% na série histórica iniciada em 2023.

Nos Estados Unidos, o dia também é agitado. Às 9h30, saem os pedidos iniciais de seguro-desemprego, dados que ajudam a medir a atividade econômica e o ritmo do mercado de trabalho norte-americano. No mesmo horário, sai a terceira leitura do PIB dos EUA do terceiro trimestre. Às 11h, serão divulgadas as vendas pendentes de moradias.

O mercado deve repercutir também o anúncio do presidente Donald Trump sobre novas tarifas para a importação de automóveis. A medida, que entra em vigor no começo de abril, prevê sobretaxa de 25% para carros de passeio, picapes e algumas autopeças. A mudança afeta inclusive veículos de marcas americanas fabricados fora do país e reacende preocupações.

Na Europa, os investidores acompanham de perto os discursos de três autoridades do Banco Central Europeu: Luis De Guindos (10h), Isabel Schnabel (14h40) e Christine Lagarde (15h05). As falas podem dar pistas sobre os próximos passos da autoridade monetária em relação aos juros na zona do euro.

Na temporada de resultados do quarto trimestre de 2024, sete empresas divulgam balanços nesta quinta-feira: Ambipar (AMBP3), Dimed (PNVL3), Dotz (DOTZ3), Even (EVEN3), Gafisa (GFSA3), Ser Educacional (SEER3) e Tupy (TUPY3).

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 27. No Japão, o índice Nikkei 225 caiu 0,6%, enquanto o Topix encerrou o dia estável. O sul-coreano Kospi recuou 1,39%. Na China, o CSI 300 avançou 0,33%, e o Hang Seng, em Hong Kong, subiu 0,41%. Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 fechou em queda de 0,38%.

Na Europa, os principais índices abriram em forte baixa, pressionados pela repercussão das novas tarifas anunciadas por Trump. O índice Stoxx 600 recuava cerca de 1% logo após a abertura, enquanto o setor automotivo europeu desabava: ações da Stellantis caíam 5,2%, Mercedes-Benz recuava 5% e BMW perdia 4,4%. O índice de automóveis e peças chegou a cair mais de 3% no começo do pregão.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que “lamenta profundamente” a decisão e prometeu defender os interesses econômicos do bloco.

Nesta quinta-feira, 27, Trump fez uma nova declaração em sua plataforma Truth Social, ameaçando impor tarifas “muito maiores” à União Europeia e ao Canadá caso os dois países cooperem entre si para "prejudicar economicamente os EUA".

Nos Estados Unidos, os índices futuros estavam praticamente estáveis no pré-mercado. O foco dos investidores permanece nas implicações das tarifas e em possíveis retaliações. As ações da General Motors caíam 6,5% antes da abertura, enquanto os papéis da Ford recuavam 2,6%.