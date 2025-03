Lituânia: Soldados americanos podem ter ficado presos em veículo enquanto ele afundava em pântano

Um veículo pesado que transportava quatro soldados do Exército dos Estados Unidos foi encontrado submerso em um pântano na Lituânia, um dia após o desaparecimento dos militares durante uma missão de treinamento. Segundo um oficial do Exército dos EUA na Europa informou ao New York Times, os militares teriam ficado presos dentro do veículo de guerra M88 enquanto ele afundava.

O grupo estava a bordo de um M88 Hercules, um veículo de reboque militar de grande porte projetado para resgatar tanques avariados em campo de batalha. Segundo o oficial ouvido pelo jornal americano, os soldados haviam sido enviados para recuperar outro veículo pesado, mas podem ter saído da estrada e caído no pântano. Ainda de acordo com o oficial, os militares teriam ficado presos dentro do M88 enquanto ele afundava.

O veículo foi localizado após uma operação de busca conduzida pelo Exército dos EUA, pelas forças armadas lituanas e por outras autoridades do país báltico, segundo um comunicado oficial. No entanto, os soldados ainda não foram encontrados.

“Esforços de recuperação estão em andamento pelo Exército dos EUA, pelas Forças Armadas da Lituânia e por agências civis”, declarou o comunicado. “As buscas pelos soldados continuam.”

Os militares pertencem à 1ª Brigada da 3ª Divisão de Infantaria e estavam realizando um treinamento tático programado nas proximidades de Pabradė, cidade no leste da Lituânia, perto da fronteira com Belarus, informou o Exército norte-americano. A 3ª Divisão de Infantaria, baseada em Fort Stewart, na Geórgia, afirmou estar mantendo as famílias dos soldados informadas sobre o andamento das buscas.

O Exército da Lituânia relatou que os soldados e o veículo foram dados como desaparecidos na terça-feira, por volta das 16h45 (horário local). A força militar lituana informou ainda que helicópteros da Força Aérea e outros recursos foram mobilizados para investigar um “possível local do acidente” na área de treinamento de Pabradė.