Luxo no melhor estilo japonês: a Lexus traz ao Brasil o novo NX 450h+

Na moda, o equivalente a um carro da Lexus poderia ser um costume de tecido plissado do estilista Issey Miyake, peças conhecidas pela elegância minimalista, muito conforto e extrema qualidade. Esses são alguns dos valores da marca automotiva também de origem japonesa, do mesmo grupo da Toyota.

O mais recente lançamento da marca, o SUV premium NX 450h+, reforça esses atributos e chega em um momento chave da marca, que busca crescer no mercado brasileiro, porém de forma sustentável. Em 2023, a Lexus vendeu 854 carros por aqui. No ano passado, foram 1101.

Para este ano, a expectativa é chegar a 1500 unidades vendidas. O best-seller da Lexus é o NX 350h, responsável por praticamente metade das vendas no Brasil. O carro que chega agora é da mesma família, porém com maior motorização e ainda melhor acabamento.

Omotenashi, a hospitalidade japonesa

Trata-se, portanto, de um lançamento da maior importância para a Lexus, carregado de expectativa. A apresentação divulgada agora foi feita a um grupo seleto de veículos de mídia, entre eles a Casual EXAME, em um princípio caro à marca, o Omotenashi, a tradicional hospitalidade japonesa.

No dia anterior ao lançamento, os jornalistas convidados ficaram hospedados na Soho House, em São Paulo, o novo clube exclusivo que conta também com hotel. Na manhã seguinte, logo cedo, quem apresentou todas as especificidades do carro foi a própria head da marca no Brasil, Nancy Serapião. Mais uma deferência aos convidados no melhor japonês.

Na sequência, pudemos sentir o carro em um trajeto que saiu da Soho House até o Unique Garden, em Mairiporã, no interior do estado, em um trajeto pela rodovia Fernão Dias, mas que inclui também muitas curvas. Depois de um almoço ao ar livre, chegou a hora de voltar conduzindo novamente o NX 450h+, chamando a atenção de motoristas curiosos em volta.

O novo SUV de luxo da Lexus chega para disputar mercado com o BMW X3 e o Volvo XC 60, a um preço bastante competitivo para a categoria, de 457.990 reais em versão única. “A Lexus surgiu em 1989 como uma opção mais premium para o cliente da Toyota. Mas temos observado uma migração de clientes de outras marcas de alto padrão”, diz Serapião.

Novo SUV da Lexus: discreto e sofisticado (Lexus/Divulgação)

Acelerações lineares e trocas suaves de marcha

Vamos ao carro. O NX 450h+ acelera de 0 a 100 quilômetros por hora em 6,3 segundos e oferece até 55 quilômetros de autonomia no modo 100% elétrico. Segundo a marca, o motor a combustão é de 2.5 litros de quatro cilindros com 187 cv de potência e 23,6 kgfm de torque. O conjunto traz ainda dois motores elétricos, um no eixo dianteiro, com 182 cv e 27 kgfm, e outro no traseiro, com 54 cv e 12,1 kgfm.

A experiência de direção é precisa e segura, graças ao sistema de tração integral controlado eletronicamente que ajusta a distribuição de torque entre os eixos para diferentes condições de uso e estilos de condução. A transmissão garante acelerações mais lineares e trocas de marchas rápidas e suaves, e contribuem para a maior eficiência no consumo de combustível.

O modelo alcança médias de 14,5 quilômetros por litro na cidade e 12,7 quilômetros por litro na estrada no modo híbrido. Já no modo elétrico o carro faz 36,1 e 29,6 quilômetros litro na cidade e na estrada, respectivamente.

Conceito Tazuna no design interno

O carro combina design esportivo e sofisticado. Na dianteira, destaque para a tradicional grade spindle grille e o sistema de iluminação Full LED com DRL em formato de “L”. São oito as cores disponíveis: Branco Sônico, Cinza Titanium, Cinza Cromo, Preto Grafite, Verde Musgo, Azul Celestial, Bronze e Vermelho. A iluminação interna é temática e permite 14 diferentes combinações inspiradas na natureza.

Os carros da Lexus trazem algo bastante prático para a condução: botões. Os comandos são pensados para facilitar a experiência do motorista. O head-up display no para-brisa é um recurso praticamente obrigatório nesse nível de carro.

O design interno é baseado no conceito Tazuna, centrado no ser humano. O sistema de ventilação atende os bancos dianteiros e o aquecimento para todos os ocupantes. Os ajustes elétricos permitem 12 posições para motorista e 8 para o passageiro.

Respeito ao cliente na tradição japonesa

O sistema Lexus Safety System 3.0 traz uma série de tecnologias de segurança ativa para auxiliar o condutor, como sistema de saída e de mudança de faixa, sistema para evitar colisão frontal, farol alto adaptativo, alerta de ponto cego, controle de velocidade de cruzeiro, entre outros recursos.

A marca oferece ao cliente um carregador portátil e um wallbox da WEG capaz de recarregar o veículo completamente em apenas 2 horas e 45 minutos. E uma novidade: garantia de até 10 anos ou 200 mil quilômetros para todos os veículos fabricados a partir de 2020, incluindo modelos seminovos.

Trata-se de uma ação inédita no segmento premium no Brasil. Para usufruir da extensão de garantia, o proprietário de um veículo Lexus modelo 2020/2020, com menos de 200 mil quilômetros (para pessoas físicas) ou 100.000 quilômetros (para pessoas jurídicas) deve adequar o veículo ao plano de manutenção em uma concessionária autorizada, logo após o término da garantia básica de 5 anos. Um respeito ao cliente na melhor tradição japonesa.