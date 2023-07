Índice de Gerentes de Compras da indústria manufatureira da China sobe 49,3% em junho

Os dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas no dia 31 de julho mostram que, em julho, o Índice de Gerentes de Compras (PMI) da indústria manufatureira foi de 49,3%, um aumento de 0,3 ponto porcentual em relação a junho. Vários índices do PMI da indústria manufatureira, como o índice de expectativas de atividades de produção e operações, o índice de quantidade de compras e o índice de estoque de matérias-primas, apresentaram aumento.

Do ponto de vista global, em julho, os valores preliminares do PMI da indústria manufatureira nos Estados Unidos e na zona do euro foram de 49,0% e 42,7%, respectivamente, continuando abaixo do ponto crítico, e a indústria manufatureira das principais economias como Europa e Estados Unidos continuou a se contrair.

O índice de produção e o índice de novos pedidos de indústrias como processamento de óleo e carvão e outros combustíveis, produtos de fibras químicas e plásticos de borracha, equipamentos especializados, equipamentos ferroviários, navais, aeronáuticos e aeroespaciais, equipamentos de comunicação de computadores e eletrônicos, todos estão acima do ponto crítico, e a produção e demanda estão se expandindo.

O índice de produção em julho foi de 50,2%, um ligeiro declínio de 0,1 ponto percentual em relação a junho, e continuou a estar na faixa de expansão pelo segundo mês consecutivo.

O índice de novos pedidos na indústria manufatureira foi de 49,5%, um aumento de 0,9 ponto percentual em relação a junho, mas o índice de novos pedidos de exportação foi de 46,3%, uma queda de 0,1 ponto percentual em relação a junho.

O índice de atividades de negócios do setor de construção foi de 51,2%, uma queda de 4,5 pontos percentuais em relação a junho, mas ainda na faixa de expansão.

Fonte: STCN