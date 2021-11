IGP-10 sobe 1,19% em novembro e acumula alta de 17,47% no ano

O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) registrou em novembro alta de 1,19%, depois de cair 0,31% no mês anterior, informou nesta terça-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com esse resultado, o índice acumula alta de 17,47% no ano e de 19,78% em 12 meses. Em novembro de 2020, o índice subira 3,51% no mês e acumulava elevação de 23,82% em 12 meses.

“Os combustíveis contribuíram para a aceleração da taxa do IGP-10. Os preços do Diesel (3,60% para 10,10%) e da Gasolina (0,57% para 10,31%) avançaram significativamente no IPA. A taxa do índice ao produtor não subiu mais, devido a queda registrada nos preços de importantes commodities agrícolas como, por exemplo, bovinos (-4,11% para -8,46%), milho (-4,99% para -4,63%) e soja (-0,16% para -1,39%)”, afirma André Braz, coordenador dos Índices de Preços.

Como a política impacta os investimentos? Aprenda a investir com a EXAME Academy

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, subiu 1,31% em novembro. Os preços dos bens finais subiram 1,29% em novembro. A principal contribuição para este resultado partiu do subgrupo combustíveis para o consumo, cuja taxa passou de 0,94% para 8,48%.

Enquanto isso, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), que responde por 30% do índice geral, desacelerou a alta para 0,79% neste mês, ante 1,26% em outubro.

Quatro das oito classes de despesa componentes do índice do varejo registraram decréscimo em suas taxas de variação, segundo a FGV, com destaque para o grupo Educação, Leitura e Recreação, que desacelerou a alta a 0,05% em novembro, contra 3,50% no mês anterior. Os preços das passagens aéreas passaram a cair 0,42% no período, ante salto de 28,66% em outubro.

Em novembro, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) acelerou a alta para 0,95%, de 0,53% em outubro.

O IGP-10 calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.