IGP-10 reduz alta a 3,20% em outubro com desaceleração no atacado

O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) desacelerou a alta a 3,20% em outubro, contra avanço de 4,34% no mês anterior, com a queda nos preços de commodities colaborando para o arrefecimento da inflação no atacado, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, desacelerou a alta a 4,06% este mês, ante taxa de 5,99% em setembro.

André Braz, Coordenador dos Índices de Preços, disse que “a desaceleração observada no ritmo de alta das matérias-primas brutas do IPA (11,17% para 5,77%) explica o recuo da taxa do IGP”, citando forte colaboração de commodites como minério de ferro, milho e café.

Enquanto isso, no varejo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), que responde por 30% do índice geral, acelerou os ganhos a 0,98% em outubro, depois de um avanço de 0,46% no mês anterior.

O destaque para a inflação ao consumidor veio do grupo Educação, Leitura e Recreação, que subiu 4,11% em outubro, após registrar alta de 0,38% na leitura anterior. Uma disparada de 54,11% nos preços das passagens aéreas foi a principal pressão para esse resultado.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 1,51% este mês, ante taxa de 0,80% em setembro.

O IGP-10 calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.

Com o resultado de outubro, o índice acumula alta de 17,63% no ano e de 19,85% em 12 meses.