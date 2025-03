Consignado do INSS: governo aumenta teto de juros em empréstimos para 1,85% ao mês

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), comandado pelo governo, decidiu nesta terça-feira elevar os juros do consignado dos aposentados e pensionistas do INSS para 1,85% ao mês. A taxa anterior estava em 1,80% ao mês. Os juros do cartão consignado foram mantidos em 2,46% ao mês.

O teto dos juros ficou abaixo do limite proposto pelos bancos, de 1,99% ao mês para empréstimos com desconto em folha. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, se posicionou de forma contrária ao aumento dos juros. O representante da Confederação Nacional do Comércio (CNC) fez uma contrataposta de 1,85% ao mês e houve acordo no colegiado.

Segundo aumento no ano após elevação da Selic

O aumento dos juros na modalidade é o segundo neste ano e ocorre após decisão do Banco Central (BC), que elevou a taxa básica de juros (Selic) para 14,25% ao ano, na semana passada.

Argumentos do setor financeiro e composição do CNPS

Durante a reunião, os bancos alegaram que a taxa vigente reduz a oferta de crédito para aposentados, diante do aumento do custo de captação. Segundo o setor financeiro, a margem de lucro com a operação é menor desde janeiro de 2023.

O CNPS é composto por 12 integrantes, sendo seis representantes do Ministério da Previdência; três representantes de aposentados e pensionistas; três dos trabalhadores e três dos empregadores.

Em janeiro, o Conselho elevou a taxa de 1,66% ao mês para 1,80% ao mês.