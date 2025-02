Empresas privadas lideram comércio exterior da China pelo sexto ano seguido

As empresas privadas chinesas mantiveram, pelo sexto ano consecutivo, a posição de principal entidade operacional no comércio exterior da China, segundo os dados mais recentes da Administração Geral das Alfândegas. Em 2024, o setor registrou três marcos inéditos, consolidando sua importância para a economia do país.

Pela primeira vez, o número de empresas privadas com atividades reais de importação e exportação ultrapassou a marca de 600 mil, alcançando 609 mil companhias. Esse crescimento reforça a relevância do setor para o dinamismo do comércio exterior chinês.

Outro avanço inédito foi a ascensão das empresas privadas como a maior entidade de importação e exportação de produtos de alta tecnologia no país. O segmento registrou um crescimento de 12,6% nessas operações, respondendo por 48,5% do valor total do comércio de tecnologia na China — um aumento de três pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Além disso, a participação das empresas privadas na importação de bens de consumo superou, pela primeira vez, a marca de 50%. A fatia subiu 2,8 pontos percentuais, atingindo 51,3%, com destaque para itens como produtos de higiene pessoal e frutas, nos quais a participação ultrapassou 60%.

Recorde de empresas no comércio exterior

Ao longo de 2024, as três principais categorias de entidades operacionais no comércio exterior — empresas privadas, de investimento estrangeiro e estatais — ampliaram sua atuação. O número total de empresas envolvidas em importações e exportações chegou a um recorde de quase 700 mil.

As empresas privadas, consideradas a “força principal” do comércio exterior chinês, registraram um volume de importação e exportação de RMB 24,33 trilhões no ano, um crescimento de 8,8% em relação a 2023. O setor respondeu por 55,5% do total do comércio exterior do país.

Já as empresas de investimento estrangeiro movimentaram RMB 12,8 trilhões, com um crescimento de 1,5%. O desempenho no segundo semestre foi 2,5 pontos percentuais mais acelerado do que no primeiro.

Enquanto isso, as empresas estatais desempenharam o papel de “estabilizadoras” da economia, garantindo a manutenção do fluxo comercial. O volume total de importação e exportação dessas companhias somou RMB 6,61 trilhões, com um papel crucial na importação de commodities estratégicas, como alimentos e energia.

Os dados reforçam a crescente participação das empresas privadas na economia chinesa e indicam um cenário de maior diversificação e dinamismo no comércio exterior do país.