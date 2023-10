Chang’e 5 da China recebe honra máxima da astronáutica mundial

Uma equipe de planejadores, cientistas e engenheiros que lideraram a missão lunar robótica Chang’e 5 da China recebeu uma distinção de destaque na área da astronáutica. Durante a conferência anual da International Academy of Astronautics, realizada em Baku, capital do Azerbaijão, a equipe chinesa foi honrada com o Prêmio Laurels for Team Achievement de 2023, a mais alta honraria da academia.

Este prêmio de prestígio é concedido para reconhecer realizações extraordinárias e desempenho excepcional por uma equipe de especialistas em astronautica, com o objetivo de promover o uso pacífico e internacional do espaço. No certificado concedido à equipe chinesa, a academia destacou a complexidade da missão Chang’e 5, que incluiu etapas desafiadoras, como o lançamento do foguete, transferência entre a Lua e a Terra, coleta de amostras lunares, decolagem da superfície lunar, encontro e acoplamento, transferência de amostras e reentrada na atmosfera terrestre. A equipe também obteve com sucesso dois tipos de amostras lunares.

A academia reconheceu as notáveis contribuições da equipe chinesa para a exploração lunar e espacial profunda, afirmando que eles têm beneficiado toda a humanidade com suas realizações.

Hu Hao, o principal designer da missão Chang’e 5 e um planejador sênior na China National Space Administration, expressou seu desejo durante a cerimônia de premiação de envolver mais cientistas e engenheiros da comunidade espacial internacional nos projetos de exploração lunar da China. Ele anunciou também que as amostras coletadas pela sonda Chang’e 5 estarão disponíveis para pesquisadores estrangeiros, promovendo uma colaboração global na pesquisa lunar.

A missão robótica Chang’e 5, lançada em novembro de 2020, foi um marco notável na exploração espacial. Ela representou a primeira missão chinesa de retorno de amostras lunares e um dos empreendimentos mais sofisticados e desafiadores da China no espaço. A missão histórica trouxe de volta à Terra 1.731 gramas de rochas e solo lunar em 17 de dezembro de 2020, apresentando às pessoas as primeiras amostras lunares desde a era Apollo.

Antes da missão Chang’e 5, a China já havia implantado com sucesso duas naves de pouso e dois rovers na Lua. Um destaque especial vai para o rover Yutu 2 da missão Chang’e 4, que continua operando na superfície lunar, enviando dados e imagens valiosas e mantendo-se como o rover lunar mais longamente em operação na história, enriquecendo nosso entendimento da Lua e do espaço.