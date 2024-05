Como ganhar dividendos em dólar?

Você sabia que é possível investir na bolsa americana e receber dividendos em dólar? Pois é, isso é, sim, possível. Investir no exterior é uma forma de diversificar os investimentos e pode ser uma opção interessante para quem busca dolarizar a renda.

Para investir no exterior, e começar a receber dividendos em dólar, é preciso abrir uma conta em uma plataforma que tenha acesso a uma corretora no exterior. E qualquer brasileiro que more no Brasil pode fazer isso. Basta baixar o app da plataforma escolhida e informar os dados solicitados.

Também é importante, para qualquer investidor, fazer o teste para conhecer seu perfil de investidor e, com base no resultado, selecionar investimentos que sejam adequados ao seu perfil.

Dividendos em dólar

Uma das formas de receber dividendos em dólar é investir nos chamados REITs, que são os Real Estate Investment Trusts. Similares aos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) do Brasil, os REITs têm a obrigação legal de pagar pelo menos 90% de seu lucro tributável na forma de dividendos aos acionistas a cada ano. Sendo assim, quando o REIT distribui seus dividendos, o que pode acontecer de forma mensal, trimestral, semestral ou anual, o investidor recebe esses dividendos em dólar.

Outra forma de receber dividendos em dólar é investir em ETFs - sigla para Exchange Traded Fund. Esses fundos negociados na bolsa de valores geralmente replicam ou acompanham o desempenho de um índice de mercado, e alguns dos ETFs americanos pagam dividendos aos seus acionistas.

Assim, o investidor que adquiriu uma cota de um ETF nos Estados Unidos pode receber a parcela referente ao lucro das empresas que compõem esse fundo. A periodicidade do pagamento desses dividendos varia de acordo com cada ETF – por isso é importante se informar sobre esse assunto antes de comprar um ETF americano.

Por fim, também é possível ganhar dividendos em dólar comprando ações de empresas do exterior, nas bolsas de fora do país.

Boa parte das companhias americanas que pagam dividendos são empresas consolidadas no mercado e, portanto, com um longo histórico de pagamentos. A Coca-Cola é um exemplo. No começo deste ano, o investidor Warren Buffett comentou na carta anual da Berkshire Hathaway que ele recebe dividendos da empresa de bebidas há trinta anos.

As empresas americanas costumam seguir um calendário para a distribuição de dividendos, o que dá uma previsibilidade ao investidor de quando irá receber o dinheiro.

Conheça 20 empresas do S&P 500 que pagam dividendos aos investidores

3M (MMM)

Altria Group (MO)

AT&T (T)

Bank of America (BOAC)

British American Tobacco (BTI)

Coca-Cola (COCA)

Devon Energy (DVN)

Exxon Mobil (XOM)

Healthpeak Properties (PEAK)

Johnson & Johnson (JNJB)

Kimberly-Clark (KMB)

Kinder Morgan (KMI)

Medtonic (MDT)

Nextera Energy (NEE)

Pepsico (PEP)

Pfizer (PFE)

Stanley Black and Decker (SWK)

Verizon Communications (VZ)

Walgreens Boots Alliance (WBA)

Whirlpool Corp (WHR)

Conheça 20 empresas da Nasdaq que pagam dividendos aos investidores

Advanced Micro Devices (AMD)

Amazon (AMZN)

Amgen (AMGN)

Apple (APPL)

Asml Holding (ASML)

Broadcom (AVGO)

Cisco Systems (CSCO)

Comcast (CMCSA)

Costco Wholesale (COST)

Electronic Arts (EA)

Gilead Sciences (GILD)

Intel Corp (ITLC)

Meta (META)

Microsoft (MSFT)

Mondelez International (MDLZ)

Netflix (NFLX)

NVIDIA Corporation (NVDA)

Qualcomm Incorporated (QCOM)

Starbucks (SBUX)

Texas Instruments (TEXA)

Cerca de metade das empresas que compõem o índice Nasdaq pagam dividendos. Em comparação, o S&P 500 tem mais de 400 empresas que pagam dividendos, e todos os 30 ativos do índice Dow Jones pagam dividendos.

O que são dividendos

Quando um investidor compra ações de uma empresa, ele pode ganhar dinheiro com a valorização do ativo em si e também com os dividendos pagos pelas companhias.

Os dividendos são a parcela do lucro da empresa obtido em determinado período de tempo que é dividida aos acionistas daquela organização. Sendo assim, o dividendo garante um fluxo de renda ao investidor (sem que seja preciso vender o ativo, nesse caso, a ação).

Então, ao investir na bola, o investidor conta com duas frentes de benefícios: a valorização da ação e os dividendos. Vale saber que o recebimento de dividendos é proporcional ao número de ações ou cotas que o investidor possui.