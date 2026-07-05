Com Reforma Tributária, 43% das empresas de mobilidade esperam reduzir custos

A expectativa de redução de custos operacionais com a Reforma Tributária supera a de aumento entre as empresas brasileiras do setor de mobilidade, segundo levantamento da Edenred Mobilidade.

A pesquisa mostra que 43% das companhias entrevistadas esperam ganhos de eficiência financeira com as mudanças no sistema tributário, enquanto 22% projetam aumento de custos. Outros 12% acreditam que a reforma não deve provocar mudanças relevantes em suas operações e 24% afirmam ainda não saber quais serão os impactos.

O estudo, realizado com representantes de mais de 90 empresas de mobilidade, também indica que as expectativas de redução de custos tendem a ser moderadas. Entre as empresas que esperam ganhos de eficiência, 49% projetam redução de até 5% nos custos operacionais, enquanto 36% estimam economia entre 5% e 15% e 15% acreditam em redução superior a 15%.

Já entre as empresas que preveem aumento de custos, a percepção é de um impacto principalmente intermediário. Seis em cada dez entrevistados desse grupo esperam elevação entre 5% e 15% nos custos, enquanto 20% estimam aumento de até 5% e outros 20% projetam alta superior a 15%.

Além dos efeitos financeiros, a pesquisa mostra que a adaptação operacional aparece como uma das principais preocupações das empresas diante da implementação da Reforma Tributária. A prioridade mais citada para enfrentar a transição foi o investimento em automação de processos, mencionado por 80% dos respondentes.

Em seguida, 67% apontaram a necessidade de acesso a informações mais claras sobre as mudanças tributárias. Já fatores ligados à implementação tiveram menor peso na pesquisa: 33% citaram a disponibilidade de equipes para conduzir a adaptação e 24% destacaram a necessidade de orçamento para implantação de novos processos.

Reforma exige adaptação tecnológica

Segundo Vinicios Fernandes, diretor de Unidades de Negócio da Edenred Mobilidade, a nova estrutura tributária deve ampliar a necessidade de ferramentas digitais para gestão logística e fiscal.

"Para manter competitividade e boas margens de lucro, quem faz gestão de frotas, abastecimento e de custos logísticos precisa implementar ferramentas tecnológicas e automação", afirma.

De acordo com o executivo, a exigência de maior rastreabilidade na emissão de documentos fiscais tende a aumentar a importância da integração de dados nas operações.

"As empresas mais preparadas serão aquelas que conseguirem transformar dados operacionais em inteligência de gestão, com processos conectados, automatizados e maior capacidade de tomada de decisão", diz.