Economia

Macro em Pauta

Com Reforma Tributária, 43% das empresas de mobilidade esperam reduzir custos

Pesquisa da Edenred Mobilidade com mais de 90 empresas do setor mostra que mercado vê potencial de ganho de eficiência, mas ainda convive com incertezas sobre os impactos da nova tributação

Reforma tributária: 67% apontaram a necessidade de acesso a informações mais claras sobre as mudanças tributárias (Suphakant/Shutterstock)

Reforma tributária: 67% apontaram a necessidade de acesso a informações mais claras sobre as mudanças tributárias (Suphakant/Shutterstock)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 5 de julho de 2026 às 08h00.

A expectativa de redução de custos operacionais com a Reforma Tributária supera a de aumento entre as empresas brasileiras do setor de mobilidade, segundo levantamento da Edenred Mobilidade.

A pesquisa mostra que 43% das companhias entrevistadas esperam ganhos de eficiência financeira com as mudanças no sistema tributário, enquanto 22% projetam aumento de custos. Outros 12% acreditam que a reforma não deve provocar mudanças relevantes em suas operações e 24% afirmam ainda não saber quais serão os impactos.

O estudo, realizado com representantes de mais de 90 empresas de mobilidade, também indica que as expectativas de redução de custos tendem a ser moderadas. Entre as empresas que esperam ganhos de eficiência, 49% projetam redução de até 5% nos custos operacionais, enquanto 36% estimam economia entre 5% e 15% e 15% acreditam em redução superior a 15%.

Já entre as empresas que preveem aumento de custos, a percepção é de um impacto principalmente intermediário. Seis em cada dez entrevistados desse grupo esperam elevação entre 5% e 15% nos custos, enquanto 20% estimam aumento de até 5% e outros 20% projetam alta superior a 15%.

Além dos efeitos financeiros, a pesquisa mostra que a adaptação operacional aparece como uma das principais preocupações das empresas diante da implementação da Reforma Tributária. A prioridade mais citada para enfrentar a transição foi o investimento em automação de processos, mencionado por 80% dos respondentes.

Em seguida, 67% apontaram a necessidade de acesso a informações mais claras sobre as mudanças tributárias. Já fatores ligados à implementação tiveram menor peso na pesquisa: 33% citaram a disponibilidade de equipes para conduzir a adaptação e 24% destacaram a necessidade de orçamento para implantação de novos processos.

Reforma exige adaptação tecnológica

Segundo Vinicios Fernandes, diretor de Unidades de Negócio da Edenred Mobilidade, a nova estrutura tributária deve ampliar a necessidade de ferramentas digitais para gestão logística e fiscal.

"Para manter competitividade e boas margens de lucro, quem faz gestão de frotas, abastecimento e de custos logísticos precisa implementar ferramentas tecnológicas e automação", afirma.

De acordo com o executivo, a exigência de maior rastreabilidade na emissão de documentos fiscais tende a aumentar a importância da integração de dados nas operações.

"As empresas mais preparadas serão aquelas que conseguirem transformar dados operacionais em inteligência de gestão, com processos conectados, automatizados e maior capacidade de tomada de decisão", diz.

Acompanhe tudo sobre:Reforma tributáriaMobilidadeEmpresas

Mais de Economia

Balança Comercial do Brasil registra superávit de US$ 9,7 bilhões em junho

Produção industrial tem primeira queda de 2026 em maio

FMI deve revisar para cima previsão de crescimento do Brasil em 2026, diz Dario Durigan

Governo começará a retirar subsídio à gasolina na próxima semana, reforça ministro da Fazenda

Mais na Exame

Mercados

Fornecedora da Apple prepara maior IPO da história de Hong Kong

Ciência

Cigarro eletrônico causa câncer? Nova revisão associa vape à doença

Esporte

Brasil terá que quebrar tabu de 24 anos para avançar na Copa do Mundo

Casual

Uísque em viagem: as destilarias que valem um desvio de rota