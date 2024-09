Banco Central lança moeda de R$ 1 em comemoração aos 30 anos do Plano Real; veja imagem

O Banco Central (BC) lançou nesta terça-feira, 24, uma nova moeda de R$ 1 em comemoração aos 30 anos do Plano Real. Segundo a autoridade monetária, a nova moeda foi desenvolvida em conjunto com a Casa da Moeda do Brasil.

Ao todo, em 2024, entrarão em circulação 137 milhões de moedas de 1 real. Desse montante, 45 milhões serão moedas comemorativas dos 30 anos do Real.

Como será a nova moeda de R$ 1

A moeda tem, na frente, a efígie da República, já presente no design da moeda de circulação comum de R$ 1, acompanhada de linhas diagonais e do símbolo do padrão monetário. Na borda dourada, constam as legendas "30 Anos do Real", "1994-2024" e "Brasil".

No verso, a nova moeda é igual à de circulação comum, com a imagem de uma esfera sobreposta por faixa e a constelação do Cruzeiro do Sul, fazendo alusão à Bandeira Nacional. O valor de face "1 real" e o ano "2024" completam a composição.

O que foi o Plano Real?

O Plano Real foi um conjunto de reformas econômicas implementadas no Brasil, na década de 1990, com o objetivo de combater a hiperinflação no país. A substituição do cruzeiro real pelo real, moeda que circula até os dias de hoje, fez parte do Plano.

A reforma que mudou para sempre o Brasil começou com uma nomeação ministerial que nem o indicado queria. Fernando Henrique Cardoso (FHC), então senador e ministro das Relações Exteriores, foi nomeado ministro da Fazenda em maio de 1993, enquanto participava de uma viagem internacional aos Estados Unidos.

Essa história foi contada em detalhes pela EXAME nas últimas décadas e voltou à tona em 19 de junho, com uma série de entrevistas exclusivas com os principais nomes da economia, entre banqueiros, empresários e economistas que formularam e executaram o Plano Real.