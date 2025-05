Caixa começa a operar nesta segunda nova linha do Minha Casa, Minha Vida

A Caixa Econômica Federal começa a operar, nesta segunda-feira, 5, a nova linha de financiamento habitacional para classe média, incluída no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Serão beneficiadas famílias com renda mensal bruta de até R$ 12 mil.

A modalidade vai permitir financiar a compra de imóveis de até R$ 500 mil, novos e usados, com juros de 10% ao ano e prazo de pagamento de até 35 anos. Os interessados poderão financiar até 80% do valor do imóvel no caso de unidades novas, em todo o país.

Para imóveis usados, esse percentual é de 60% nas regiões Sul e Sudeste e de 80% para as demais localidades.

Além da Caixa, outros bancos também poderão oferecer a modalidade, que terá inicialmente R$ 30 bilhões neste ano. Do total, R$ 15 bilhões virão do FGTS e a metade da Caixa em recursos captados pela poupança e no mercado. As instituições interessadas terão de aportar a mesma quantia equivalente ao FGTS em cada imóvel.

Segundo a norma do Ministério das Cidades, será dado prioridade aos trabalhadores que têm conta no FGTS; para imóveis novos e casos com maior participação de recursos próprios do proponente ao crédito, em relação ao valor de venda ou investimento da unidade habitacional.

Como critério de desempate será considerada a ordem cronológica de recebimento das propostas pelo agente financeiro.

A meta do governo é contratar 120 mil unidades neste ano. Para iniciar a operação, a Caixa aguardava a regulamentação da nova linha pelo Ministério das Cidades e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Além da inclusão das famílias de classe média no MCMV, o governo reajustou os limites de renda das faixas existentes no programa.

Veja as mudanças