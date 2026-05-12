Brasil piora e é o 3º país mais complexo do mundo para negócios, diz ranking

O Brasil é o terceiro país mais complexo do mundo para fazer negócios em 2026, aponta a nova edição do Índice Global de Complexidade de Negócios (GBCI), divulgado nesta terça-feira, 12, pela TMF Group, empresa de serviços administrativos.

A situação piorou: em 2025, o Brasil estava em sexto lugar, em uma lista que analisa 81 países e jurisdições, responsáveis por mais de 90% da economia global.

O estudo considera as exigências contábeis, tributárias e trabalhistas, entre outros indicadores, para identificar os principais fatores que impactam a operação das empresas. Veja os destaques do ranking abaixo.

Os 10 países mais complexos de 2026

Grécia México Brasil França Turquia Colômbia Bolívia Itália Argentina Peru

Os 10 países e jurisdições menos complexos de 2026

Ilhas Cayman Dinamarca Jersey Hong Kong Holanda Nova Zelândia República Tcheca Ilhas Virgens Britânicas Malta Curaçao

Por que o Brasil piorou?

Segundo a TMF, o Brasil tem "elevada complexidade estrutural". "Um sistema tributário multifacetado, aliado a mudanças regulatórias frequentes e a exigências rigorosas de compliance, contribui para um ambiente operacional desafiador. Isso é agravado pela existência de regras distintas e, por vezes, inconsistentes entre os níveis federal, estadual e municipal", diz o estudo. Esses entraves regulatórios afetaram etapas importantes do ciclo de negócios, como a abertura de empresas, registros e processos de licenciamento.

“Alguns entraves ligados à burocracia interna e mudanças regulatórias resultaram na perda de algumas posições, o que não é totalmente negativo, mas sim um indicativo de que a nação vem implementando transformações às quais o mercado ainda está se ajustando”, afirmou Santiago Ayerza, Country Head da TMF Group no Brasil.

Nos últimos 12 meses, a reforma tributária causou impacto direto sobre empresas estrangeiras e ajustes nas regras fiscais e cambiais. “Embora necessárias para simplificar processos, essas mudanças acabaram adicionando novas camadas de complexidade. Ainda assim, são esperadas novas alterações ao longo do ano, especialmente em áreas como contabilidade e tributos, mercados de capitais e fundos”, disse Ayerza.

Avanços brasileiros

Apesar dos desafios, o GBCI aponta avanços importantes relacionados à digitalização no Brasil. A adoção de assinaturas eletrônicas e sistemas de registros digitais tem contribuído para tornar processos mais ágeis e reduzir o trabalho administrativo.

“De forma geral, a digitalização vem trazendo ganhos significativos de eficiência para o ambiente de negócios brasileiro, ao mesmo tempo em que exige das empresas adaptação às novas dinâmicas normativas e operacionais”, afirmou Ayerza.