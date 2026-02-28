Economia

Macro em Pauta

Ataque dos EUA e Israel ao Irã: como fica o preço do petróleo?

País tem uma das maiores reservas globais e crise atinge região que concentra um terço da produção global

Extração de petróleo: Irã tem cerca de 10% das reservas globais (makhnach/Freepik)

Extração de petróleo: Irã tem cerca de 10% das reservas globais (makhnach/Freepik)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de internacional e economia

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 11h43.

Última atualização em 28 de fevereiro de 2026 às 11h44.

Os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã trazem também uma preocupação econômica, já que um conflito no Oriente Médio poderá mexer com o preço do petróleo global.

A região é um dos principais centros de produção de petróleo do mundo. Em 2024, forneceu 30% da oferta global do produto, segundo dados da Agência Internacional de Energia (IEA).

O efeito do conflito sobre os preços dependerá dos desdobramentos das ações, que ainda estão incertos. Os EUA prometeram uma operação ampla, com o objetivo de derrubar o regime que governa o Irã. Uma primeira onda de ataques foi feita neste sábado, 28, pela manhã. Em seguida, o Irã revidou, com disparos de mísseis contra Israel e bases americanas em países como Qatar e Bahrein.

O preço do barril do tipo Brent estava em US$ 72 na sexta-feira e acumula alta de 14,35% nos últimos três meses. Como o ataque ocorreu no sábado, os maiores efeitos deverão ser sentidos na segunda-feira.

A última grande alta do petróleo ocorreu no início da Guerra da Ucrânia, em 2022, quando o barril superou US$ 100. A Rússia é um grande produtor de petróleo, e passou a ser alvo de sanções, o que impediu as vendas para EUA e Europa.

"É possível que o petróleo suba no curtíssimo prazo por conta do choque geopolítico e do aumento da incerteza, mas, em um cenário de normalização política e reintegração maior do Irã ao mercado internacional, a oferta global poderia aumentar no segundo semestre, pressionando o preço de equilíbrio para baixo", diz Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.

Embora os ataques, até agora, não tenham afetado locais de produção, eles podem dificultar o escoamento do petróleo.

A operação coloca em risco o trânsito de navios petroleiros pelo Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de escoamento de petróleo rumo à Europa, à Ásia e a outros destinos. No entanto, a região teve ataques e confrontos nos últimos meses em diversas ocasiões, sem que isso gerasse alterações de longo prazo nos preços.

Qual a produção de petróleo do Irã?

O Irã possui uma das maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo, com cerca de 10% das reservas mundiais de petróleo e aproximadamente 15% das reservas de gás natural.

Este setor é o principal pilar da economia, pois representa, direta ou indiretamente, até 30% do PIB, e uma proporção muito maior da receita por exportações e da renda estatal.

Em 2017, período em que se intensificaram sanções contra o Irã, o país produzia cerca de 4,1 milhões de barris de petróleo por dia. Em 2026, essa produção está na casa de 3,2 milhões de barris diários, ou seja, quase um milhão a menos.

"Diferentemente do que ocorreu com a Venezuela, cuja infraestrutura petrolífera sofreu deterioração significativa ao longo dos anos, a estrutura iraniana permanece operacional", diz Cruz.

"Isso significa que, caso haja mudança no ambiente político e redução das sanções, o Irã teria capacidade relativamente rápida de ampliar novamente sua produção para níveis superiores a 4 milhões de barris por dia", afirma.

Excesso de oferta

O aumento da produção do Irã, no entanto, chegaria a um mercado onde há excesso de oferta. Segundo a IEA, em 2025, foram produzidos 106 milhões de barris de petróleo no mundo, e a demanda foi de 103,9 milhões de barris.

A queda na demanda se deve tanto ao esfriamento da economia em vários países quanto ao avanço da mobilidade elétrica.

"Os três principais combustíveis — diesel, gasolina e querosene de aviação — que representam cerca de 60% da demanda global de petróleo, só agora estão a atingir consistentemente os seus níveis máximos pré-pandemia, uma vez que as condições econômicas desfavoráveis, combinadas com o aumento da eficiência dos veículos e a eletrificação, criam obstáculos formidáveis", afirmou a agência, em relatório no final de 2025.

Acompanhe tudo sobre:PetróleoOriente Médio

Mais de Economia

SelectUSA: evento busca empresas brasileiras que querem atuar nos EUA

Governo volta atrás e zera tarifa de importação para 105 produtos

Acordo UE-Mercosul pode entrar em vigor até o fim de maio, diz Alckmin

Conta de luz: Aneel anuncia bandeira tarifária verde para março

Mais na Exame

Future of Money

Temporada de altcoins pode começar em março? Entenda os sinais técnicos

Mercado Imobiliário

Sede do governo terá dobro de área ocupada por escritórios no centro de SP

Mundo

Chanceler do Irã diz que Forças Armadas darão ‘lição’ a agressores

Casual

Toda a adrenalina do heliski, o esqui praticado com a ajuda de helicóptero