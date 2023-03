Brasil fecha 2022 como a 12ª economia do mundo, empatado com Irã; veja ranking

O Brasil encerrou o ano de 2022 como a 12ª economia do mundo em valores correntes, segundo projeções compiladas pela Austin Rating.

O cálculo se baseia no valor corrente do produto interno bruto (PIB), divulgado nesta quinta-feira, 2, pelo IBGE, e as projeções do Fundo Monetário Internacional para as 15 principais economias globais. Em 2022, o Brasil cresceu 2,9%, com valor corrente em moeda local chegando a R$ 9,9 trilhões.

Qual é o lugar do Brasil dentre as economias globais?

Pelo valor corrente do PIB brasileiro em dólares, o Brasil está em 12º no ranking das maiores economias, praticamente empatado com o PIB do Irã, que ficou em 11º e foi beneficiado pela alta no preço do petróleo.

A estimativa é que Brasil e Irã respondam, cada um, por cerca de 2% do PIB global no ano. Completam a lista México, Coreia do Sul e Austrália.

No topo da lista, lideram o ranking das maiores economias os EUA (que responde por 25% do PIB global) e a China (18% do PIB global). Em seguida vêm Japão e Alemanha, cada um com cerca de 4% do PIB mundial em valores correntes.

As 15 maiores economias da lista respondem, sozinhas, por 75% do PIB global.

Maiores economias do mundo em 2022

Ranking País PIB 2022, valores correntes (US$ bilhões)* Part.% no PIB global 1º Estados Unidos 25.035,2 24.7% 2º China 18.321,2 18.0% 3º Japão 4.300,6 4.2% 4º Alemanha 4.031,1 4.0% 5º Índia 3.468,6 3.4% 6º Reino Unido 3.198,5 3.1% 7º França 2.778,1 2.7% 8º Canadá 2.200,4 2.2% 9º Rússia 2.133,1 2.1% 10º Itália 1.996,9 2.0% 11º Irã 1.973,7 1.9% 12º BRASIL 1.919,6 1.9% 13º Coreia do Sul 1.734,2 1.7% 14º Austrália 1.724,8 1.7% 15º México 1.424,5 1.4%

*Elaboração: Austin Rating, com base em projeção do World Economic Outlook (Outubro-2022; inclui projeções)

Brasil de volta ao "meio do ranking"

Há outras formas de comparar as economias, como em dólar paridade de compra, com menor efeito das variações cambiais em dólar.

Ainda assim, de modo geral, Alex Agostini, da Austin Rating, aponta que o Brasil voltou a ocupar seu lugar tradicional no "meio" do ranking, como já vem acontecendo em trimestres anteriores. Nos início dos anos 2010, o país chegou a superar o Reino Unido como 6ª maior economia do mundo, mas o crescimento baixo nos anos seguintes e seguidas crises fizeram o crescimento médio continuar em patamar baixo.

"O Brasil cresce mais ou menos como países desenvolvidos, entre 2% e 2,5% ao ano", diz Agostini.

É previsto que países emergentes cresçam em média na casa dos 4% nos próximos anos, enquanto economias já avançadas crescem menos. Mas o Brasil deve seguir com ritmo de crescimento menor, embora ainda seja uma economia emergente: entre 2023 e 2027, a projeção média do FMI é que o Brasil cresça 1,6% ao ano, patamar similar ao dos EUA e de economias europeias.

Lideram a lista do maior crescimento médio projetado a Índia (6,5% ao ano até 2027) e as Filipinas (5,8% ao ano).

Ainda assim, para 2023, apesar de crescimento menor do PIB do que os 2,9% vistos em 2022, o Brasil deve pular para 10ª economia do mundo segundo as projeções até agora, em meio à desaceleração das demais economias globais com a alta nos juros.

No trimestre, crescimento do Brasil é o 34º do mundo

Na comparação entre as variações das economias no último trimestre, o Brasil ficou na 34ª posição dentre 47 economias listadas pela Austin.

Embora tenha crescido 2,9% no ano, o PIB brasileiro teve retração de 0,2% no quarto trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior, com a desaceleração de serviços, queda na indústria e crescimento ainda fraco do agro.

Já na variação anual, com a alta registrada de 2,9% no PIB, o Brasil ficou na 28ª posição dentre as economias que mais cresceram em 2022. Lideram esse ranking a Arábia Saudita e a Colômbia.

Economias que mais cresceram no 4º trimestre (em relação ao trimestre imediatamente anterior)

Ranking País 4º T22 / 3º T22 1º Filipinas 2.4% 2º Islândia 2.2% 3º Arábia Saudita 1.5% 4º Israel 1.4% 5º Romênia 1.1% 6º Chipre 1.1% 7º Turquia 0.9% 8º Dinamarca 0.9% 9º Índia 0.8% 10º Eslovênia 0.8% 11º Colômbia 0.7% 12º Estados Unidos 0.7% 13º Holanda 0.6% 14º Bulgária 0.5% 15º Tunísia 0.5% 16º México 0.5% 17º Indonésia 0.4% 18º Eslováquia 0.3% 19º Portugal 0.3% 20º Espanha 0.2% 21º Noruega 0.2% 22º Japão 0.2% 23º Cingapura 0.1% 24º França 0.1% 25º Bélgica 0.1% 26º China 0.0% 27º Hong Kong 0.0% 28º Letônia 0.0% 29º Canadá 0.0% 30º Áustria 0.0% 31º Reino Unido 0.0% 32º Suíça 0.0% 33º Itália -0.1% 34º BRASIL -0.2% 35º República Tcheca -0.3% 36º Croácia -0.4% 37º Hungria -0.4% 38º Coreia do Sul -0.4% 39º Taiwan -0.4% 40º Alemanha -0.4% 41º Finlândia -0.6% 42º Suécia -0.9% 43º Tailândia -1.5% 44º Lituânia -1.7% 45º Polônia -2.4% 46º Malásia -2.6% - Peru n.d

Economias que mais cresceram em 2022

Ranking País PIB 2022 Preliminar 1º Arábia Saudita 7.6% 2º Colômbia 7.6% 3º Índia 6.8% 4º Filipinas 6.5% 5º Portugal 6.2% 6º Israel 6.1% 7º Croácia 5.9% 8º Eslovênia 5.7% 9º Hungria 5.7% 10º Malásia 5.4% 11º Indonésia 5.3% 12º Islândia 5.1% 13º Turquia 5.0% 14º Romênia 4.8% 15º Áustria 4.7% 16º Holanda 4.5% 17º Espanha 4.3% 18º Bulgária 3.9% 19º Polônia 3.8% 20º Noruega 3.6% 21º Reino Unido 3.6% 22º Chipre 3.5% 23º Taiwan 3.3% 24º Canadá 3.3% 25º China 3.2% 26º Itália 3.2% 27º Cingapura 3.0% 28º BRASIL 2.9% 29º Tailândia 2.8% 30º Peru 2.7% 31º Suécia 2.6% 32º Dinamarca 2.6% 33º Coreia do Sul 2.6% 34º Letônia 2.5% 35º França 2.5% 36º Bélgica 2.4% 37º Suíça 2.2% 38º Tunísia 2.2% 39º Finlândia 2.1% 40º México 2.1% 41º República Tcheca 1.9% 42º Eslováquia 1.8% 43º Lituânia 1.8% 44º Japão 1.7% 45º Estados Unidos 1.6% 46º Alemanha 1.5% 47º Hong Kong -0.9%

Elaboração: Austin Rating, com dados de IBGE, Bancos Centrais, Eurostat, OCDE, FMI, Banco Mundial e The Economist. (Atualizado em 2 de março de 2023.)