A performance dos investimentos em infraestrutura depende de questões regulatórias

Questões regulatórias, conjunturas políticas e econômicas podem afetar a performance de investimentos em infraestrutura no país. O tema foi debatido entre especialistas do setor em um painel durante no Fórum Infraestrutura, Cidades e Investimentos, realizado nesta quarta-feira, 7.

O evento é uma iniciativa da EXAME em parceria com a Hiria, B3 e diversas outras organizações. O objetivo foi realizar um encontro entre os profissionais e empresas do setor para fomentar novas parcerias e compartilhar as melhores soluções e práticas para a inovação das cidades.

Ricardo Sennes, sócio diretor da Prospectiva, que participou do painel, avaliou que o debate regulatório fica muitas vezes em segundo plano, principalmente em 2022 em que tivemos uma eleição presidencial altamente disputada. "Gastamos 98% da nossa atenção na eleição presidencial. Só 2% do nosso olhar está no Congresso Nacional e é ali que são resolvidas as principais questões regulatórias", afirmou.

O governador reeleito do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), destacou também que para avaliar o retorno dos investimentos feitos em infraestrutura é preciso olhar o contexto internacional. "Há uma série de incertezas a nível global como inflação, altas de juros e a gente precisa fazer a lição de casa para garantir os investimentos", afirmou.

Na visão de Adalberto Vasconcelos, sócio da ASV Infra Partners, o próximo governo tem a missão de divulgar a agenda de infraestrutura e de economia para o setor se planejar para os próximos anosr. "São pontos cruciais para melhorar o ambiente de negócios do país e trazer investimentos. Um outro desafio é a Reforma Tributária que está totalmente ligada com melhorar o ambiente de negócios", disse.

