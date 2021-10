Atualmente, 8% das emissões de gases de efeito estufa do mundo originam-se da perda ou do desperdício de alimentos. Se o desperdício de alimentos fosse um país, ele seria o 3º maior emissor de GEE do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e da China.

Você também pode optar pelo conserto do item ou, se for possível, pela compra de um item de segunda mão, que não vai exigir novas emissões relacionadas à sua produção.

A produção e o consumo de energia elétrica são responsáveis por uma parcela significativa das emissões anuais de GEE do Brasil: 28% do total. Você pode ajudar a reverter esse cenário adotando o hábito de privilegiar a iluminação natural e substituindo lâmpadas fluorescentes comuns por LED, cujo consumo é cerca de 30% menor.

Das emissões

No caso de percursos curtos, prefira caminhar. Em percursos médios, tente usar meios de transporte que não dependam da queima de combustíveis, como as bicicletas e os patinetes. E quando o carro for necessário, prefira os movidos a combustíveis renováveis, se isso for uma opção.