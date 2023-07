O que é septicemia aguda? Entenda a doença que causou a internação do ator Stenio Garcia

O ator Stenio Garcia, de 91 anos, deu entrada em um hospital da Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense, no último sábado, 1º. O ator apresentou o quadro de septicemia aguda, que corresponde a uma infecção generalizada no sangue, causada por bactéria.

A doença é responsável pela morte de 11 milhões de pessoas no mundo, a cada ano. Ela pode ser extremamente letal em casos de descobrimento mais avançado.

O que é septicemia aguda?

A doença, também conhecida como sepse, corresponde a uma infecção generalizada no organismo causada por bactéria, ou fungo. Ela precisa necessariamente ser tratada de forma rápida, pois caso isso não ocorra, afeta o sistema imunológico e dificulta o funcionamento dos órgãos.

Quais o sintomas da septicemia aguda?

Os sintomas da septicemia aguda variam de acordo com a gravidade da condição. Geralmente os sintomas são:

Febre alta ou hipotermia,

Calafrios

Baixa produção de urina

Respiração acelerada com dificuldade para respirar

Ritmo cardíaco acelerado

Agitação e confusão mental

O aumento na contagem de leucócitos e a queda no número de plaquetas são outros sinais da síndrome.

Qual o tratamento da septicemia aguda?

O diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento, são essenciais para lidar com a sepse e suas consequências. O acompanhamento geralmente ocorre nas unidades de terapia intensiva.

Na maioria dos casos, são utilizados antibióticos de largo espectro, via intravenosa, com eficácia contra ampla gama de bactérias. Infelizmente, esses medicamentos não funcionam para infecções causadas por fungos ou outro tipo de microorganismo patogênico.

Além disso, existem casos que exigem suporte, como hemodiálise para eliminar as toxinas, excesso de líquidos devido à insuficiência renal, ou ventilação mecânica para controlar a insuficiência respiratória.

Sem previsão de alta

Desde que deu entrada no hospital, Garcia realizou uma série de exames, incluindo tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão. Também fez testes laboratoriais completos neste domingo, 2.