Aranhas em marte? Fenômeno cria 'aracnídeos' no planeta vermelho

A Agência Espacial Europeia (ESA), por meio da sonda ExoMars Trace Gas Orbiter, captou imagens que revelam um fato curioso em Marte: um fenômeno que gera formas parecidas com aranhas no planeta vermelho.

As formações são encontradas em uma região do polo sul do planeta, conhecida como 'Cidade Inca', e são resultado do gelo formado com a mudança do inverno para a primavera marciana. Com a liberação de gás carbônico, canais de até um quilômetro de diâmetro são criados.

As rachaduras se formam quando a luz do sol da primavera reincide sobre a cobertura de dióxido de carbono acumulada durante os meses escuros de inverno.

"A luz solar transforma em gás o gelo de dióxido de carbono que está na base dessa cobertura, o que faz com que se acumule e rompa as placas de gelo superiores. O gás se libera na primavera marciana, arrastando matéria de coloração escura para a superfície e rompendo as camadas de gelo de até um metro de espessura", explicou a ESA.

O gás carrega um pó escuro e é lançado através de colunas nas fendas de gelo, se depositando sobre a superfície. Isso cria manchas escurar que, se observadas de cima, lembram aranhas.