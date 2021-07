Fora do comando da Amazon, Jeff Bezos embarca para o espaço

Depois de Richard Branson dar partida ao turismo espacial com sua companhia Virgin Galactic, é a vez de Jeff Bezos fazer o mesmo com a Blue Origin. Hoje, 20, às 10h no horário de Brasília, o fundador da Amazon irá subir no foguete New Shepard com outros três acompanhantes e viajar ao espaço.

Esta será a primeira missão tripulada da empresa espacial após 15 voos sem qualquer pessoa a bordo. A nave New Shepard foi lançada em todos os testes suborbitais até agora, já que o veículo autônomo e reutilizável foi projetado para transportar pessoas e carga útil em viagens curtas.

"Estaremos construindo uma estrada para o espaço para que a próxima geração faça coisas incríveis, e essas coisas incríveis vão melhorar as coisas aqui na Terra", disse Bezos ao programa norte-americano Good Morning America. "A grande coisa que a Blue Origin está fazendo é tornar esses veículos reutilizáveis e operáveis para que eles possam viajar continuamente, como aviões comerciais."

Competição entre bilionários

Neste último domingo, 11, Richard Branson se tornou o primeiro CEO a viajar até o espaço na nave da própria empresa, a companhia aeroespacial Virgin Galactic.

O empresário viajou 80 quilômetros acima da Terra nove dias antes de Bezos, que deixou o cargo de CEO da Amazon no início de julho para focar na Blue Origin e outras empresas.

Junto com Elon Musk, da SpaceX, os três bilionários podem até dizer que não há qualquer forma de competição, mas é difícil acreditar que não existirá rivalidade em uma indústria global avaliada em 350 bilhões de dólares, de acordo com dados da Morgan Stanley, empresa de serviços financeiros.

Além disso, as três companhias são as únicas com planos para realizar voos turísticos em 2021, o que os destaca em um mercado completamente novo e promissor. Adicionando outros serviços, como parcerias com a Nasa e outras agências internacionais para o desenvolvimento de missões espaciais, o lucro só aumenta.

Como será o voo da Blue Origin?

Com duração total de 11 minutos, o voo irá alcançar uma altitude de 100 quilômetros antes dos tripulantes conseguirem sair de seus assentos para aproveitar três minutos sem gravidade.

Depois dos minutos no ar, todos os tripulantes devem voltar aos seus assentos para reentrar e pousar na Terra (como a nave é autônoma, nenhum deles tem que se preocupar em operar a máquina para decolagem).

Quem irá viajar ao espaço com Bezos?

A bordo do foguete estará Jeff e seu irmão Mark Bezos, Wally Funk e Oliver Daemen. A viagem quebrará um recorde: enquanto Funk, com 82 anos, será a pessoa mais velha ao ir ao espaço, Daemen, de 18 anos, será o mais novo.

Wally Funk é pioneira da aviação nos EUA e sempre sonhou em se tornar astronauta e ir ao espaço. Ela foi uma das "Mercury 13", grupo das primeiras mulheres treinadas pela Nasa para voar ao espaço, mas que foram excluídas por razões de gênero.

Já Oliver Daemen é o primeiro passageiro pagante da Blue Origin. O jovem ganhou assento para o voo após o vencedor do leilão, que fez um lance de 28 milhões de dólares, precisar remarcar a viagem por "conflitos de agendamento".

A Blue Origin não divulgou quanto Joes Daemen, pai de Oliver e presidente-executivo e fundador da Somerset Capital Partners, empresa de administração de investimentos, pagou para levar o filho ao espaço. Segundo a empresa, o jovem de 18 anos é estudante de física e sempre teve interesse pelo espaço.

Onde assistir o voo da Blue Origin?

O voo decolará de Van Horn, no Texas, com transmissão ao vivo do evento a partir das 8h30 no horário de Brasília. A transmissão pode ser acompanhada pelo site da Blue Origin.

"Nós examinamos todos os sistemas do veículo", disse o diretor de voo da Blue Origin, Steve Lanius, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 18. "No momento, não estamos trabalhando em nenhum problema e a New Shepard está pronta para voar."