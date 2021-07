Jovem de 18 anos viajará com Bezos ao espaço

Um jovem de 18 anos se tornará o astronauta mais novo da história quando viajar para o espaço junto ao bilionário Jeff Bezos no voo inaugural da nave de Blue Origin em 20 de julho, anunciou a companhia aeroespacial nesta quinta-feira (15).

Recém-formado no ensino médio em 2020 e portador de uma licença de piloto privado, Oliver Daemen é o primeiro passageiro que paga uma passagem à Blue Origin, embora não seja o ganhador do leilão de um assento a bordo. Este, que garantiu sua vaga por 28 milhões de dólares, solicitou permanecer anônimo e voará em uma missão futura, disse a companhia.

"Isso marca o início das operações comerciais [da nave] New Shepard, e Oliver representa uma nova geração de pessoas que nos ajudarão a construir um caminho para o espaço", disse Bob Smith, diretor executivo da empresa fundada por Bezos.

O New Shepard permitirá realizar um sonho de vida para Daemen, fascinado pelo espaço, pela Lua e pelos foguetes desde que tinha quatro anos, segundo um comunicado. O jovem planeja comparecer em setembro à Universidade de Utrecht, na Holanda, para estudar física e gestão de inovação.

Daemen se juntará a Bezos e o irmão Mark e à pilota veterana Wally Funk a bordo do primeiro voo tripulado da nave New Shepard. Com 18 anos e 82 anos, Daemen e Funk serão os astronautas de menor e maior idade a viajar ao espaço.

