Ketchup de Marte: Heinz simula condições do planeta para novo molho

O planeta vermelho agora tem seu próprio molho espacial. A multinacional Heinz anunciou nesta segunda-feira, 8, que fabricou um ketchup de tomates cultivados em um solo semelhante ao de Marte.

A marca simulou o cultivo de tomates em Marte ao recriar as condições de solo, temperatura e água do planeta.

Todo o experimento foi conduzido em uma estufa apelidada de "Red House", com auxílio de uma equipe de astrobiologia do Instituto Espacial Aldrin, nos Estados Unidos.

Já a ação foi idealizada pela agência brasileira África, uma das maiores de publicidade do mundo, e levou 3 anos desde a concepção da ideia até a colheita dos tomates marcianos.

De acordo com a própria Heinz, o novo ketchup "Marz Edition" seria "indistinguível" da versão original. A ideia é testar se os futuros moradores de Marte poderiam desenvolver o ketchup por lá, e a empresa afirma que a técnica pode ser útil na Terra no futuro, caso as condições climáticas piorem.

Para provar que o sabor iria se manter, a Heinz enviou a garrafa para uma curta viagem 35 quilômetros acima da atmosfera, onde a temperatura cai para -70°C.

No último mês, a marca também lançou ketchups com rótulos plantáveis na cidade de São Paulo, dando aos consumidores a oportunidade de plantar em casa um rótulo de ketchup com Heinz Seeds, as sementes dos tomates Heinz.

Comida no espaço?

Apesar da invenção criativa da Heinz, condimentos como o ketchup são comuns em lugares como a Estação Espacial Internacional (ISS), por exemplo. Há ainda uma horta espacial da Nasa na ISS para o cultivo de dois tipos de vegetais.

“No espaço, temos um ditado: 'não se trata da comida, é do molho'. Podíamos escolher que comida queríamos comer lá, mas muitos dos pratos vinham desidratados, então um bom molho sempre fez suas refeições deliciosas”, disse o ex-astronauta e embaixador da marca Heinz, Mike Massimino.

“Alcançar uma safra de qualidade para se tornar o ketchup da Heinz era o resultado dos sonhos, e nós o alcançamos. Trabalhar com eles nos permitiu ver quais são as possibilidades para a produção de alimentos de longo prazo fora da Terra ”, disse o Dr. Andrew Palmer, do Instituto Espacial Aldrin.