Furacão Humberto atinge categoria 5 no Atlântico com ventos de 260 km/h

O furacão Humberto ganhou força e alcançou a categoria 5 na escala Saffir-Simpson, a mais alta do índice que mede a intensidade desses sistemas. Com ventos de até 260 km/h, o Humberto se junta à lista de apenas 44 furacões dessa magnitude já registrados no Atlântico.

É o segundo caso na atual temporada de furacões, depois do furacão Erin, e reforça a tendência de intensificação acelerada das tempestades em um oceano cada vez mais quente — reflexo do aquecimento global e do uso continuado de combustíveis fósseis, apontam cientistas.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA, a expectativa é que o Humberto mantenha a categoria 5 até este domingo, perdendo força gradualmente nos próximos dias, mas ainda permanecendo como um sistema perigoso de categoria 4 ou 3 ao sul das Bermudas.

Outra ameaça: depressão tropical pode virar furacão Imelda

Enquanto o Humberto avança em mar aberto, outra formação preocupa a costa leste dos Estados Unidos. A depressão tropical Nove surgiu neste sábado entre Cuba e as Bahamas, com ventos de 56 km/h.

As projeções indicam que a tormenta deve se tornar a tempestade tropical Imelda ainda neste fim de semana e pode chegar à força de furacão categoria 1 entre segunda (29) e terça-feira (30).

Alertas já foram emitidos para as Bahamas e devem se estender à costa leste da Flórida. O sistema tende a se aproximar da Carolina do Sul, antes de virar para leste, evitando tocar a terra firme.