Como fugir do calor sem ar-condicionado? Conheça o truque dos árabes para se refrescar a baixo custo

A região Sudeste do Brasil enfrenta uma onda de calor intenso, que deve persistir ao longo da semana. Nesta segunda-feira, 20, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou as 10 maiores temperaturas do país, sendo a maioria em estados do Sudeste e áreas costeiras.

Temperaturas próximas a 39°C foram observadas no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e há previsão de que esse cenário se repita nesta terça-feira, informou o site Climatempo.

Em situações como essa, muitos brasileiros buscam soluções para driblar as ondas de calor e o ar condicionado deixa de visto apenas como um luxo para se tornar um indispensável item de "sobrevivência".

Por outro lado, em países cujas termômetros superam os registros do Brasil contam com métodos específicos para lidar com o calor. Na Arábia Saudita, por exemplo, muitas pessoas conseguem manter o conforto sem recorrer ao ar condicionado.

Como os árabes lidam com o calor?

Na Arábia Saudita, onde as temperaturas de verão frequentemente ultrapassam os 45°C, manter os ambientes frescos é um grande desafio. Apesar de o ar-condicionado ser amplamente utilizado em cidades modernas como Riade, seu uso intenso gera altos custos de energia. Para enfrentar o calor de forma mais econômica e sustentável, os sauditas têm adotado soluções inovadoras.

De acordo com o portal argentino TN, essas práticas mostram que é possível lidar com o calor sem depender exclusivamente de sistemas elétricos caros. Veja a seguir:

Tintas refletivas em tetos e paredes externas

Uma técnica comum na Arábia Saudita é o uso de tintas especiais com tecnologia térmica que refletem a luz solar. Isso impede que o calor seja absorvido pelas superfícies externas. A tinta cria uma barreira térmica, reduzindo a transferência de calor para o interior da casa.

Esse recurso ajuda a manter os ambientes internos mais frescos, diminuindo a necessidade de ventiladores ou ar-condicionado.

Painéis solares multifuncionais

Os painéis solares, além de gerar energia, também criam sombra sobre telhados e terraços, funcionando como proteção térmica. Ao proteger as superfícies do calor direto, os dispositivos reduzem a temperatura interna. A energia gerada pode alimentar sistemas de resfriamento.

Fachadas ventiladas

Em edifícios modernos, a instalação de fachadas ventiladas combina funcionalidade e design. Esse sistema consiste em uma camada externa separada da parede principal, criando um espaço de isolamento. O ar circula entre as duas camadas, dissipando o calor antes que ele alcance o interior do edifício.

Ventiladores com nebulizadores de água

Para áreas externas, como mercados e pátios, são usados ventiladores equipados com nebulizadores de água, conhecidos como "cooling fans". Apulverização de água misturada com o ar gera uma sensação de frescor semelhante a uma brisa marítima. Essa é uma opção mais econômica e ecológica que o ar-condicionado para espaços abertos.