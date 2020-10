Musk diz que “há chance” de enviar missão a Marte em 2024

O fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, disse estar confiante em enviar uma nave cargueira, não tripulada, a Marte em 2024. A missão seria uma fase mais avançada do projeto ousado do bilionário, que tem o objetivo de mandar uma nave até a órbita do planeta vermelho já no ano que vem.

“Provavelmente perderemos algumas naves antes de obtermos o retorno atmosférico e o pouso corretos”, disse Musk em uma evento virtual da Mars Society 2020, na sexta-feira, 16. Apesar dos riscos, Musk afirmou que está entre 80% a 90% confiante de que a missão será bem-sucedida.

A SpaceX está construindo protótipos do enorme foguete no Texas, nos Estados Unidos. A intenção da empresa é levar carga até Marte para criar uma cidade autossustentável e permitir que logo em seguida uma missão tripulada possa desembarcar no planeta.

Outro projeto é criar uma base de reabastecimento na Lua, capaz de servir como um posto-base para missões tripuladas ao planeta vermelho. Desta maneira, os foguetes precisariam de menos combustível na viagem, porque a gravidade do satélite é menor, em relação à Terra. A Nasa firmou uma parceria com a SpaceX e pretende retornar à Lua com uma missão tripulada em 2024.

No fim de maio, a SpaceX fez história ao ser a primeira companhia privada a lançar astronautas em órbita. Além disso, foi um voo simbólico: o foguete saiu da mesma plataforma de lançamento do Centro Espacial Kennedy, na Florida, que içou a tripulação da Apollo 11 à Lua.

Dois meses depois, a cápsula da empresa retornou à Terra trazendo os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley. Durante a reentrada na atmosferaa, a concha externa da cápsula resistiu a temperaturas de até 1.926ºC, enquanto Behnken e Hurley, vestindo trajes de voo brancos da SpaceX amarrados dentro da cabine, experimentaram 29ºC.