Volvo XC40 EV: conheça detalhes do carro eleito mais confiável do Brasil

O Volvo XC40 EV foi eleito o carro mais confiável acima de 300 mil reais entre os lançamentos dos últimos 12 meses em Os Melhores Carros 2022 – que reuniu no júri especialistas, influenciadores e jornalistas de estilo de vida. Detalhes de motorização, torque e velocidade máxima não tiveram protagonismo para escolha: o que conta aqui é a percepção do público. E que tal conhecer mais o modelo?

VEJA TAMBÉM

É verdade que a escolha de um elétrico poderia ser considerada excêntrica há alguns anos. Só que, agora, existe uma boa dose de racionalidade nisso e a prova é que o SUV desbancou uma série de rivais (e preconceitos) para conquistar os jurados. Para quem duvidar disso, talvez seja importante lembrar que o modelo tem parte das revisões grátis, menor custo propriedade e é mais sustentável.

Existem duas configurações no mercado brasileiro: Recharge Plus e Recharge Twin Ultimate – com somente um motor de 231 cv de potência na opção de entrada, enquanto a topo de linha manteve um conjunto de dois motores com 408 cv. Outra novidade é que, neste fim de ano, o XC40 recebeu faróis inspirados no “irmão” C40 (só que a mudança veio depois da votação e não foi considerada).

Confira as versões e preços do Volvo XC40

XC40 Recharge Plus – 329.950 reais;

XC40 Recharge Twin Ultimate – 399.950 reais.

Principais equipamentos de série do Volvo XC40

Recharge Plus – Ar-condicionado com duas zonas de temperatura; chave presencial; tampa do porta-malas com acionamento elétrico; banco do motorista com ajustes elétricos e memória de posição; banco do passageiro com ajustes elétricos; teto panorâmico; rodas de liga leve aro 19”; assistente de partida em rampa; controle de descida; piloto automático adaptativo; sensores de estacionamento dianteiro e traseiro; câmera de ré; alerta de ponto cego; faróis de LED; assistente de permanência em faixa; monitoramento de pressão dos pneus; sensor de chuva; central multimídia com tela de 9” com sistema Google integrado e integração com Apple CarPlay; quadro de instrumentos digital com tela de 12”; carregador de celular sem-fio; controle das funções do carro à distância por aplicativo; e sistema de som da marca Harman Kardon.

Recharge Twin Ultimate – Todos os equipamentos da versão Recharge Plus, mais rodas de liga leve aro 20”; câmera 360°; e sensores de estacionamento laterais.

Júri: Alex Ruffo (Jovem Pan), André Aloi (Bazaar), Antônio Meira Jr. (Correio/Salvador), Cássio Cortes (Auto+), Chico Barbosa, Clayton Sousa (Última Marcha/SBT Brasília), Fábio Trindade (Motor1), Gabriel Aguiar (EXAME), Gisele Vitória (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Helena Galante (Claudia), Ivan Padilla (EXAME), João Anacleto, Jorge Moraes (CBN/Recife), Karina Simões, Marcus Vinícius Gasques (Autoesporte), Milene Rios, Paula Braga (Automotive Business), Paulo Campo Grande (Quatro Rodas), Rafaela Borges, Rodrigo Ferreira (Webmotors), Silvana Holzmeister (L’Officiel), Susana Barbosa (Elle), Tião Oliveira (Estadão)

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.