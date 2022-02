Volvo C40: entenda por que o SUV elétrico é a nova referência de luxo

O novo Volvo C40 é o primeiro modelo totalmente elétrico da marca no Brasil — uma licença poética caso seja desconsiderado o XC40, que chegou com motores a gasolina e ainda tem opção híbrida — e está em pré-venda por R$ 419,95 mil. Com apenas 200 unidades disponíveis às vésperas da chegada, o SUV começará a desembarcar nas concessionárias na última semana de março.

“Eletrificação está no DNA da Volvo. Começou com o XC90 híbrido e fomos, cada vez mais, inserindo modelos que poluem menos no mercado. Trazer nosso segundo veículo 100% elétrico é um marco. Uma coisa muito legal dessa nossa trajetória é ver a receptividade do público com a eletrificação em toda a América Latina”, diz Tarcísio Triviño, managing director importer markets.

Haverá somente uma versão por aqui, sempre com recursos de condução semiautônoma. Ou seja, o SUV consegue manter a velocidade e a distância em relação ao veículo à frente; evitar saída de faixa; e analisar os pontos cegos. Ainda há câmeras de 360 graus; central multimídia desenvolvida pelo Google; e teto de vidro panorâmico com proteção UV de 99,5% para bloquear calor solar.

Não bastassem os motores elétricos de 408 cv de potência (que permitem acelerar de zero a 100 km/h em 4,7 segundos) e a autonomia de 420 km pelo ciclo WLTP, o Volvo C40 também estreia o material totalmente livre de origem animal para substituir o couro. Vale lembrar que a cabine recebeu outros componentes reciclados feitos com plásticos de garrafa PET e cortiças das rolhas.

