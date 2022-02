Com campeão Max Verstappen, Red Bull apresenta novo carro da F1 para 2022

A Red Bull anunciou o RB18, o novo carro da equipe para 2022, com todas as mudanças exigidas pelo novo regulamento da Fórmula 1. Com a presença do campeão mundial Max Verstappen, que correrá com o número 1, e de seu companheiro Sergio Perez, a equipe austríaca foi a primeira a apresentar o modelo real do monoposto — a Haas fez uma apresentação virtual na sexta-feira, 4.

Entre as principais mudanças estão os pneus mais largos de 18 polegadas, o visual mais arredondado das linhas de todo o monoposto, e as mudanças aerodinâmicas, com o retorno do efeito solo no assoalho do carro e mais limpo nas asas dianteiras e traseiras, com menos acessórios.

Modelo é totalmente redesenhado, mas manteve as cores das temporadas anteriores

"Escolhi o número 1 porque é mais bonito do que 33", brincou o campeão, acrescentando: "A visão é diferente do cockpit por causa dos pneus maiores."

Traseira inclui nova asa para reduzir turbulência para carros que vêm atrás

Até o final do mês, todas as escuderias vão apresentar seus carros novos. A Mercedes, atual campeã de construtores, fará o lançamento do modelo no dia 18. A temporada de testes acontecerá em Barcelona, no Circuito da Catalunha, o evento ocorre entre os dias 23 e 25 de fevereiro. Depois, entre 10 e 12 de março, os pilotos correm no Circuito de Sakhir, no Bahrein

