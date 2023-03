Vinhos que combinam com filmes indicados ao Oscar 2023

No próximo domingo, 12, acontece a cerimônia de premiação do Oscar. Ao todo, 10 filmes foram nomeados à cobiçada categoria de “Melhor Filme”. Para entrar na onda, a expert em vinhos Deia Berthault da Red Submarine sugere os vinhos que melhor harmonizam com cada um dos filmes indicados, levando em consideração vários estilos e diferentes faixas de valor para ninguém ficar de fora.

“A harmonização com vinhos tem o poder de realçar emoções e elevar experiências que podem ser consideradas simples, como ver um filme”, diz a especialista.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Sinopse: O filme trata a história de uma imigrante chinesa, proprietária de uma pequena lavanderia, que se vê sobrecarregada ao precisar lidar com uma auditoria da Receita Federal, um relacionamento amoroso à beira do divórcio e uma relação difícil com sua própria filha.

Vinho: Para acompanhar o roteiro rápido, inteligente e repleto de emoções do filme, não dá para desgrudar os olhos da tela. A sugestão aqui é escolher um vinho aromático e fácil de beber, como o Portillo Sauvignon Blanc. O vinho custa R$120 e está disponível na Zahil Importadora, em redes de supermercado e em lojas revendedoras.

Os Banshees de Inisherin

Sinopse: Uma briga entre dois amigos de longa data toma proporções dantescas, após um deles decidir por fim na amizade repentinamente.

Vinho: A sugestão é harmonizar essa trama com um vinho igualmente rústico, intrigante e repleto de camadas que merecem reflexão. Uma boa pedida são os vinhos envelhecidos em ânforas de barro. A sugestão é o Herdade do Rocim Amphora Tinto 2020, que mostra bastante personalidade com sabores de frutas vermelhas ácidas e taninos bem marcados. O vinho custa R$360 e está disponível na World Wine e em lojas revendedoras.

Nada de Novo no Front

Sinopse: Três adolescentes se alistam voluntariamente no exército alemão por patriotismo. Ao encarar a dura realidade das trincheiras, passam a questionar suas crenças e viver sob o constante pavor de uma guerra.

Vinho: Para aliviar o clima pesado e lento do filme, a sugestão é harmonizar a trama com um tinto leve com sabores delicados como aqueles feitos da uva Pinot Noir. Uma excelente pedida é o Matetic EQ Pinot Noir. O vinho custa R$335 e está disponível na Grand Cru, em redes de supermercados e em lojas revendedoras.

Elvis

Sinopse: Filme biográfico do astro do rock Elvis Presley. A história é contada desde a ascensão do artista até o auge de sua fama, sob o enfoque da relação de Elvis com seu controlador empresário.

Harmonização: O filme Elvis pede um vinho que seja complexo e vivaz para harmonizar com o drama presente no filme e com as músicas do astro. Uma boa pedida são os vinhos feitos da uva Malbec, como o Trumpeter Malbec. O vinho custa R$141 e está disponível na Zahil Importadora, em redes de supermercado e em lojas revendedoras.

Os Fabelmans

Sinopse: O filme é uma semi-biografia da infância de Steven Spielberg. Um jovem apaixonado pela magia do cinema descobre um segredo dos pais e aprende a usar a câmera para canalizar suas emoções e mostrar a verdade de cada um.

Vinho: Neste filme, Spilberg olha para si mesmo com maturidade para fazer um filme sensível e, ao mesmo tempo, celebrar o cinema. A harmonização sugerida só podia ser um espumante brut com sabores delicados como o Fausto Brut Método Tradicional. O vinho sai por R$97 e está disponível do site do produtor, em redes de supermercados e em lojas revendedoras.

Tár

Sinopse: O filme acompanha a história de uma maestrina genial, muito bem sucedida que vê sua carreira desabar após ser exposta em uma série de escândalos de abusos.

Vinho: Tár é um drama que faz o espectador se sentir dentro da música clássica. A harmonização sugerida é um vinho que acompanhe a sofisticação da música clássica, mas alivie a tensão do drama. Uma boa pedida são os vinhos italianos da região de Chianti Clássico DOCG feitos com predominância da uva Sangiovese, como o Castellare di Castellina. O vinho sai por R$249 e está disponível na Vinci vinhos e em lojas revendedoras.

Avatar: O Caminho da Água

Sinopse: O filme acompanha a história de Jake Sully e Ney'tiri, após 12 anos do primeiro filme. O casal, seus 5 filhos e o restante do povo Na'vi precisam buscar refúgio junto ao povo oceânico Metkayina. Enquanto se adaptam a nova cultura, Jake precisa travar uma guerra com os humanos.

Vinho: Apenas um vinho vívido e intenso seria capaz de acompanhar as cores brilhantes das aventuras nos caminhos da água. A sugestão aqui é escolher um Chardonnay com passagem por madeira, como o Salentein Reserva Chardonnay – em que os sabores de fruta tropical são acompanhados de uma textura cremosa. O vinho custa R$191 e está disponível na Zahil Importadora, em redes de supermercados e em lojas revendedoras.

Top Gun: Maverick

Sinopse: O filme trata do famoso piloto de testes Maverick que, depois de mais de 30 anos, é chamado de volta ao serviço para treinar jovens pilotos em uma missão para destruir uma estação de enriquecimento de urânio em uma nação rebelde.

Vinho: O filme é repleto de cenas de ação com muita adrenalina. Para entrar nessa onda eletrizante, a sugestão é harmonizar com vinhos brancos de acidez alta feitos da uva Riesling, como o Dopff au Moulin Riesling Cuvée Europe. O vinho custa R$280 e está disponível na Mistral e em lojas revendedoras.

Triângulo da Tristeza

Sinopse: Um casal de modelos embarca em um navio para milionários. O navio afunda e os sobreviventes ficam todos presos em uma ilha, onde o status quo será colocado à prova.

Vinho: O filme explora padrões relacionados ao número 3 de diversas formas ao longo da história. A sugestão aqui é trazer esse “três” para dentro da taça com um vinho do famoso corte GSM, composto pelas três uvas Grenache, Syrah e Mourvèdre, como o Vidal-Fleury GSM Tinto. O vinho custa R$147 e está disponível na Ravin importadora, em redes de supermercados e em lojas revendedoras.

Entre Mulheres

Sinopse: Em uma aldeia religiosa isolada, um grupo de mulheres sofre agressões sexuais constantes dos homens da aldeia. Elas decidem se juntar para decidir se vão ficar ou fugir dos males que as assolam.

Vinho: Apesar de tenso, o filme consegue mostrar a força da união feminina. Para harmonizar, a sugestão é escolher um vinho feito por uma mulher forte e inspiradora, como o Dinâmico feito da uva Baga pela famosa enóloga portuguesa Felipa Pato. O vinho custa R$220 e está disponível na Casa Flora Importadora e em lojas revendedoras.

