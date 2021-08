Verstappen vence GP da Bélgica sem correr uma única volta

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio da Bélgica sem correr uma única volta, neste domingo, quando apenas metade dos pontos foram atribuídos pela sexta vez na história de Fórmula 1

Após cerca de três horas de espera pela diminuição da chuva no circuito de Spa-Francorchamps, a corrida começou do pitlane e atrás do safety car e foi interrompida após completar as duas voltas necessárias para a distribuição de metade dos pontos.

George Russell terminou em segundo com a Williams, seu primeiro pódio na Fórmula 1, e o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton ficou em terceiro com a Mercedes.

A vantagem de Hamilton sobre Verstappen do campeonato foi reduzida de oito para três pontos.