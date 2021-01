Vans lança tênis do Foo Fighters para celebrar aniversário da banda

A marca de roupas e calçados Vans está colocando no mercado uma coleção limitada em homenagem à banda Foo Fighters, considerada por muitos como um dos últimos grandes grupos de rock americano.

Em 2021, farão 26 anos desde que o Foo Fighters ganhou os holofotes com um disco que carrega o mesmo nome da banda.

Está faltando dinheiro para 2021? Investir na bolsa pode ser o primeiro passo. Conheça os cursos da EXAME Academy

O disco “Foo Fighters”, de 1995, foi o primeiro grande passo na ascensão de Dave Grohl (ex-Nirvana), Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee. Nas duas décadas de carreira, a banda conquistou 12 Grammys.

A partir do dia 29 de janeiro, os fãs do Foo Fighters poderão comprar o já conhecido Vans Classic Sk8-Hi estampado com duas letras F.

O tênis apresenta a parte superior preta com costura em contraste vermelho, o logotipo duplo F do Foo Fighters em branco nas laterais, e “Foo” e “Fighters” em vermelho em cada calcanhar. Uma etiqueta bordada da edição especial do aniversário é encontrada na língua e a tradicional Sidestripe do Sk8-Hi é apenas sugerida, com sua forma delineada em costura de contraste.

Foo Fighters: a banda lançará um décimo álbum. Foo Fighters: a banda lançará um décimo álbum.

No Brasil, a coleção estará disponível em quantidades limitadas nos revendedores autorizados (Ambiente Skate, Artwalk, Maze, Ratus Skate Shop, Vírus e Your ID), nas Vans Stores e em vans.com.br.

A collab Vans x Foo Fighters será lançada às vésperas da estreia do décimo álbum da banda, “Medicine at Midnight”, que chega aos streamings no dia 5 de fevereiro.