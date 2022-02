Vans lança coleção minimalista assinada pelo skatista Lucas Xaparral

Seguindo a série de colaborações com artistas e atletas, a terceira coleção-cápsula da Vans é assinada pelo skatista profissional brasileiro Lucas Xaparral.

Filho de Luiz Claudio Leme Carvalho, o “Xapa Master”, pioneiro do motocross brasileiro, Lucas Xaparral nasceu no universo dos esportes de ação e foi criado incentivado pela liberdade e criatividade.

Ao completar 3 anos de idade, ganhou seu primeiro skate e foi amor à primeira vista: no mesmo dia, Xapa não imaginava, mas já havia incorporado um de seus primeiros brinquedos como ferramenta que traçaria o caminho de toda sua vida.

A convite da Vans, Lucas Xaparral e a marca construíram uma coleção colaborativa que celebra o caminho do skatista. Um dos tênis preferidos do skatista, o modelo Skate Sk8-Hi e uma camiseta foram customizados partindo da perspectiva criativa e abordagem minimalista de Lucas.

Apresentados em 2021, os inéditos Skate Classics contam com novo material reforçado, construção com maior durabilidade e absorção de impacto, em combinação com retorno de energia para sessões mais longas.

Lucas Xaparral e o modelo Skate Sk8-Hi Vans que assina.

O Skate Sk8-Hi conta com detalhes que incorporam o DNA do skatista. Construído de couro, o icônico modelo de cano alto da Vans é personalizado por uma execução monocromática que representa a luz; solas translúcidas e assinaturas em baixo relevo nos calcanhares compostas pelas iniciais e o ano de nascimento de Xaparral — 88, remetendo aos elos da corrente das motocicletas, sua outra grande paixão.

As palmilhas PopCush são compostas pelo resultado de um processo nostálgico feito pelo skatista, de seleção, recorte e colagem de fotos, em homenagem à sua jornada e família.

Já a icônica Sidestripe da Vans recebe um detalhe em Checkerboard refletivo que, para a marca, representa a missão de Lucas como o farol de toda uma geração de skatistas e do seu comprometimento pessoal de iluminar o mundo.