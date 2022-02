Família Lemann vira acionista da marca de calçados de Roger Federer

Duas das mais ricas famílias brasileiras emergiram como principais acionistas de uma fabricante suíça de artigos esportivos de US$ 8,6 bilhões, empresa que tem Roger Federer como acionista e que vende um par de tênis de US$ 200 com o nome da lenda do tênis.

Marc Lemann, filho do fundador da 3G Capital, Jorge Paulo Lemann, e Carlos Alberto Sicupira, que co-criou a 3G com Lemann, agora detêm uma participação combinada direta de US$ 1 bilhão na On Holding AG, de acordo com documentos regulatórios. As ações -- cerca de 14% da On -- foram distribuídas para os dois ao longo dos últimos dois meses e antes estavam dentro de uma fatia maior detida pela Point Break Capital, uma empresa de investimentos administrada pelo ex-sócio 3G Alex Perez, que investe na On desde 2016.

A mudança fez das famílias Lemann e Sicupira dois dos maiores acionistas diretos da On e destaca os laços improváveis ​​entre a lenda do tênis e os brasileiros que, via a 3G Capital, assumiram o controle de gigantes globais de alimentos como Kraft e Burger King.

Federer, 20 vezes campeão de Grand Slam e que investiu na On em 2019, é vizinho de Jorge Paulo Lemann na Suíça. Eles se aproximaram pelo amor ao tênis e agora são amigos há mais de uma década.

“Jorge Paulo tem uma família adorável e, com o tempo, fomos nos conhecendo”, disse Federer, 40, em um evento do Credit Suisse na terça-feira, em que ele e Lemann, 82, foram palestrantes.

“Ele também tem uma quadra de tênis em casa que eu aproveitei em várias ocasiões para me preparar para os torneios”, acrescentou Federer, que ajudou a criar para a On a linha “The Roger.”

Um representante da Point Break, que tem sede em Miami, disse que a transferência de ações para empresas controladas por Sicupira e Marc Lemann fazia parte de um acordo pré-estabelecido depois que a On se tornou negociada publicamente ano passado. As famílias Sicupira e Lemann continuam entre os principais apoiadores da Point Break, que planeja permanecer sendo uma investidora de longo prazo na On, acrescentaram.

As ações da On subiram cerca de 16% desde sua oferta pública inicial em setembro, quando a empresa com sede em Zurique levantou mais de US$ 800 milhões.

Jorge Paulo Lemann tem uma fortuna de cerca de US$ 22 bilhões por meio de investimentos da 3G, incluindo participações na fabricante de Budweiser Anheuser-Busch InBev e Kraft Heinz, enquanto Sicupira tem um patrimônio de US$ 9 bilhões também via 3G, segundo Bloomberg Índice de bilionários.

Marc Lemann e Sicupira não responderam aos pedidos de comentários.