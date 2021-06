Uefa rejeita pedido de 'luzes do arco-íris' durante partida da Euro 2020

A Uefa rejeitou um pedido do prefeito de Munique para que o estádio da cidade alemã seja iluminado com as cores do arco-íris na partida da Euro 2020 entre Alemanha e Hungria na quarta-feira.

Dieter Reiter disse que a iluminação seria um protesto contra uma nova lei húngara que proíbe a disseminação de conteúdos que se considere promoção da homossexualidade e da mudança de gênero nas escolas e limita a exposição midiática de conteúdo com homossexualidade em programas acessíveis a menores de idade.

Conhecido como Arena Allianz, o estádio que sedia o campo do Bayern de Munique é configurado de forma a permitir que toda a área externa e o teto sejam iluminados com várias cores.

Em um comunicado, a Uefa sugeriu datas alternativas para o gesto durante o torneio.

"A Uefa, através de seus estatutos, é uma organização política e religiosamente neutra. Dado o contexto político deste pedido específico — uma mensagem que visa uma decisão tomada pelo Parlamento nacional húngaro —, a Uefa precisa negar este pedido", disse a entidade em um comunicado nesta terça-feira.

"A Uefa, entretanto, propôs que a cidade de Munique ilumine o estádio com as cores do arco-íris ou em 28 de junho — o Dia da Libertação da Rua Christopher — ou entre 3 e 9 de julho, que é a semana da Rua Christopher em Munique."

Os eventos do Dia da Rua Christopher são realizados em homenagem a uma revolta de homossexuais na cidade americana de Nova York em 1969.