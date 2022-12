Ubatuba, Guarujá e Ilhabela estão entre os destinos mais buscados por brasileiros para o fim de ano

Em 20 dias, a estação mais esperada do ano começa, o verão. Aliando isso ao período de férias escolares e celebração das festas de fim de ano, a época do ano é marcada por viagens.

Dados da Booking.com coletados no final do mês de outubro indicam que há algo em comum entre os destinos domésticos mais buscados pelos viajantes do país para esse período de fim de ano: está todo mundo querendo fugir para a praia.

A revelação não é novidade, já que uma pesquisa recente encomendada pela plataforma mostrou que nove em cada dez viajantes do país (88%) se consideram apaixonados por praias e, ainda, que 82% se mudariam para o litoral no futuro — considerando viajantes que não estão morando na costa.

“Depois dos anos de 2020 e 2021, quando os turistas tiveram seus desejos de viagens reprimidos pelas restrições impostas pelo período de pandemia, é chegada a hora de o brasileiro voltar a ver o mar, uma das coisas de que mais sentiu falta. E como 97% dos viajantes preferem viajar para praias dentro do país em vez de visitar a costa estrangeira, esse levantamento de dados só vem para confirmar que o brasileiro está com as malas prontas para curtir o litoral nacional”, afirma Nelson Benavides, gerente regional da Booking.com no Brasil.

Levando em consideração os dados coletados, a Booking.com escolheu uma praia em cada um dos destinos litorâneos mais buscados para o fim de ano para representar essa lista de localidades repletas de atrações.

1. Praia da Joatinga, Rio de Janeiro

Todo mundo concorda que as praias de Ipanema e da Barra são maravilhosas. Mas já pensou em aproveitar algo mais exclusivo na cidade mais buscada pelos brasileiros para o fim do ano? A Praia da Joatinga é um pedaço de apenas 300 m de faixa de areia, localizada no bairro do Joá, entre São Conrado e a Barra da Tijuca, mas que reúne a beleza natural da Cidade Maravilhosa com a tranquilidade de destinos de praia mais distantes. Só é preciso estar atento à maré alta, já que essa praia se torna inacessível nestes dias — o mar cobre quase toda a faixa de areia.

2. Praia de Itamambuca, Ubatuba (SP)

A Praia de Itamambuca é uma das mais de 100 que constituem a cidade de Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo. Esse pedaço da costa é uma junção de mar, árvores e rochas e essa presença da natureza tornam Itamambuca uma praia de rara beleza, muito utilizada para a prática do surf.

3. Praia Mole, Florianópolis

O nome chama a atenção, mas ele tem razão de ser: a Praia Mole primeiro ganhou o apelido de “chão mole”, devido à sua areia muito fofa. Mais tarde, a alcunha deu o nome da praia de vez. Uma das mais badaladas da Ilha da Magia, essa praia fica no leste de Floripa, conta com vários bares por toda a orla e seu canto esquerdo é um famoso point LGBTQIA+.

4. Praia de Pernambuco, Guarujá (SP)

Um canto para surfistas, outro para famílias. Na Praia de Pernambuco, além de todos os públicos encontrarem um espaço de lazer e prática de esporte, há ainda uma natureza exuberante, com pedras, mar esverdeado e vegetação nas encostas, para se apreciar. A praia, localizada no Guarujá, litoral sul de São Paulo, conta com boa estrutura de barracas e aluguel de equipamentos. E tem mais: no canto direito, quando a maré está alta, a Praia do Mar Casado se une à de Pernambuco, formando uma só.

5. Praia das Laranjeiras, Balneário Camboriú (SC)

Há alguns jeitos de se chegar à Praia das Laranjeiras, mas um deles é só para quem tem coragem. O mais tradicional é pegando a estrada, mas há também a opção de chegar de barco. Outra possibilidade é pegando o bondinho do Parque Unipraias, um dos passeios mais icônicos da cidade de Balneário Camboriú e que garante uma vista de tirar o fôlego. A última alternativa e mais aventureira de todas é descendo a tirolesa que liga uma das estações do bondinho até a estação final, que fica na praia – um passeio para nunca mais esquecer.

6. Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas (SC)

A Praia de Quatro Ilhas pode ser chamada, também, de Praia de Fora – um nome mais conhecido por moradores antigos do local. Passou a ter o nome atual pois, de lá, é possível avistar as ilhas de Bombinhas (Ilha de Macuco, Ilha das Galés, Ilha Deserta e Ilha do Arvoredo). O local, que faz parte do balneário de Bombinhas, apresenta duas extremidades que atendem a diferentes gostos: no costão esquerdo, é possível encontrar uma água mais calminha, ideal para ir com a família; e no costão direito, os surfistas fazem a festa com as ondas ideais para a prática.

7. Praia do Peró, Cabo Frio (RJ)

Cabo Frio é uma das cidades que compõem a Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, e conta com diversas praias imperdíveis. A Praia do Peró, com seus 7 km de extensão de areia, é uma delas e em sua orla há diversos quiosques estruturados, com opções de comidas e bebidas variadas. O Peró foi a primeira praia do Estado do Rio a conquistar o selo internacional da Bandeira Azul, que garante a qualidade da areia, da água e a acessibilidade.

8. Praia do Perequê, Ilhabela (SP)

A ilha de Ilhabela está localizada no eixo São Paulo – Rio e o acesso à região é feito por meio de balsas. No meio da rica natureza, que engloba cachoeiras e praias, o turista pode visitar a Praia do Perequê, uma das mais extensas e frequentadas do local. Perequê é considerada um dos picos da ilha para a prática de kite surf e outros esportes aquáticos, como wind surf, caiaque e stand up paddle. Há, ainda, um píer de onde partem barcos turísticos que realizam passeios para outras praias distantes.

9. Praia de João Fernandes, Búzios (RJ)

A Praia de João Fernandes é uma das preferidas dos turistas estrangeiros que visitam Búzios, outra cidade na Região dos Lagos no estado do Rio de Janeiro. A boa infraestrutura de alimentação e lazer é um dos pontos positivos do local, mas não dá para não mencionar as águas claras e calmas do mar e a vista incrível do que a natureza tem de melhor. É comum ver visitantes passeando de caiaque e mergulhando com snorkel para observar a vida marinha por ali.

10. Praia do Meireles, Fortaleza

Acordar, tomar um café da manhã com vista para o encontro do céu com o mar, caminhar na orla e terminar com um mergulho: a vida que todo viajante pediu ao universo. Na Praia do Meireles, é assim que os visitantes poderão passar os dias, além de usufruir de barracas, quadras esportivas e até de uma feirinha de artesanato. No entorno, há estrutura completa com restaurantes, bares, shoppings, lojas e serviços turísticos.

