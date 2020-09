Turismo regional em grupo é opção nos EUA no meio da pandemia

Depois de várias viagens com a empresa de turismo Mango Africa Safaris, incluindo uma personalizada para Madagascar no ano passado, Irene Bowers e David Register ficaram intrigados com um boletim que receberam por e-mail com um convite para uma experiência de viagem em grupo perto de casa. A pandemia havia frustrado outros planos de viagens mais distantes do casal aposentado do Oregon, então eles decidiram entrar no carro e dirigir até Montana para um “safari” no rio Yellowstone.

Na viagem, feita em agosto, eles avistaram ursos pardos e lobos pretos e cinzentos. Além disso, fizeram rafting no rio com nove estranhos e alguns guias.

Estes são tempos difíceis para os operadores de turismo em grupo que atendem ao público americano. Alguns encerraram as atividades, pelo menos até o outono no país. Aqueles que persistiram, experimentam perdas anuais de 40% a 90%, de acordo com pesquisa com 590 operadores de turismo feita pela WeTravel.com. As empresas estão compensando a diferença por meio de viagens domésticas, principalmente aos parques nacionais dos Estados Unidos. Para a coproprietária da Mango, Teresa Sullivan, essa estratégia reduziu o prejuízo do ano, de 90% para 78%.

Por pior que possa parecer, é bom sinal que as viagens em grupo não tenham sido totalmente interrompidas no momento atual, visto que a maioria foi cancelada pela pandemia. Por outro lado, este tipo de negócio poderia ter uma vantagem sobre o resto do setor de viagens e cruzeiros por causa das precauções extremas que exigem e a ênfase da categoria em aventuras ao ar livre.

O casal aposentado e todos os seus companheiros de viagem, por exemplo, foram obrigados a fazer os testes do Covid-19 antes da viagem, uma tática que algumas linhas de cruzeiro também estão usando. Eles também tiveram que praticar o distanciamento social e usar máscaras sempre que não pudessem ficar distantes uns dos outros. O casal pagou adicionalmente por banheiro privativo, mesa de jantar e veículo com motorista; as opções padrão agruparam os viajantes em até sete pessoas. Ainda assim, eles gostaram da camaradagem.

“Depois do jantar, sempre havia uma boa fogueira acesa, e as pessoas podiam conversar noite adentro enquanto as estrelas e uma linda lua cheia apareciam no céu”, diz Register. “Nossos amigos e familiares nos apoiaram muito – e talvez tenham ficado com um pouco de inveja”.