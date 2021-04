Todos podem ser atletas para a Nike, marca eleita a preferida do esporte

É difícil imaginar como era a moda esportiva no país antes da chegada da Nike, em 1999. Com a missão de levar inspiração e inovação aos atletas em todo o mundo (segundo a Nike, “se você tem um corpo, você é um atleta”), a marca americana celebrou no ano passado os 50 anos do trimundial brasileiro, com o lançamento da nova camisa oficial da Seleção. Com muitas histórias contadas no país através do esporte, a marca foi eleita a preferida na categoria Moda Esportiva, entre nossos leitores na pesquisa das marcas mais admiradas em estilo de vida Casual Brands, promovida pela Casual com os leitores da EXAME.

Foram 932 votos. Desse total, 63% do público é masculino e 37%, feminino. A maior parte, 47,3%, está na faixa de 35 a 44 anos. Entre 25 e 34 anos estão 32,5% dos eleitores. E 9,8% estão entre 45 e 54 anos. A Nike recebeu 40,19% dos votos, enquanto o segundo e terceiro lugar, ficaram com 33,08% (Adidas) e 9,38% (Track & Field).

Em um 2020 (e 2021) com muitas pessoas em casa, a Nike se voltou ainda mais para o ambiente digital ao oferecer experiências esportivas, reunir atletas e motivar as pessoas a se manterem fisicamente ativas por meio das plataformas, Nike.com, Nike Training Club e Nike Run Club.

“Com a pandemia, os brasileiros tiveram sua vida transformada e isso trouxe a necessidade de uma conexão maior com suas verdadeiras paixões, como o esporte. Sendo a Nike uma marca que tem o DNA esportivo como pilar fundamental, é muito representativo que no momento em que as pessoas mais sentiram necessidade de continuar a praticar o esporte, nós conseguimos seguir presentes em sua vida e garantir que elas tivessem a possibilidade de se manterem ativas, dentro de casa, por meio de nosso aplicativo gratuito, o NTC”, comenta Gustavo Viana, diretor de marketing da Fisia, distribuidora da Nike do Brasil.

Sobre o portfólio de produtos, o foco, além da alta performance, é a sustentabilidade. “Algo que me orgulhou foram os lançamentos que tivemos dentro do pilar sustentável da marca, como VaporMax, Space Hippie, Crater Pack e Revival Collection. Hoje, trazer a sustentabilidade para os nossos produtos é um dos principais compromissos da marca e fico muito grato de ver essas ideias serem colocadas em prática e de saber que estamos no caminho certo para contribuir para o futuro do esporte”, diz Viana.

Outro pilar de sustentabilidade da marca é a iniciativa Move to Zero, que tem como objetivo construir um planeta mais sustentável e com zero emissões de carbono e zero resíduos em toda a cadeia produtiva. “Continuaremos acelerando nossas iniciativas em direção ao design circular, e apresentando os nossos mais avançados esforços para incorporar sustentabilidade aos nossos lançamentos e demais produtos”, comenta o diretor de marketing.

Sobre a escolha dos leitores como a marca preferida, Viana destaca que o amor ao esporte, superação sem limites e ousadia casam muito bem com o comportamento do consumidor brasileiro. “Reconhecemos no brasileiro uma paixão verdadeira pelo esporte – que está no DNA da Nike também. É algo natural, é da alma do brasileiro, e a Nike existe para servir o atleta, seja ele um atleta de elite ou um esportista do dia-a-dia. Entendemos que o público está cada vez mais ligado às redes sociais e, por isso, temos adotados estratégias cada vez mais digitais para alcançar esse consumidor e inspirar uma nova geração de atletas”, finaliza.

