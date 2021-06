Tite divulga lista de convocados para Copa América; confira nomes

O técnico da seleção brasileira, Tite, divulgou nesta quarta-feira a lista dos 24 jogadores convocados para a disputa da Copa América, que tem início no próximo domingo, com a mesma base que participou das últimas duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

A única diferença em relação aos convocados para as vitórias contra Equador e Paraguai, em jogos disputados ao longo da última semana, está na zaga, com Rodrigo Caio abrindo espaço para Thiago Silva. O defensor do Flamengo havia substituído o zagueiro campeão europeu pelo Chelsea, lesionado, nas partidas das eliminatórias.

Os jogadores se apresentam para a disputa da Copa América na próxima sexta-feira, em São Paulo, segundo nota publicada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em seu site.

O Brasil estreia no torneio diante da Venezuela, no domingo, em Brasília. A seleção faz parte do grupo B --no qual, além da "Vinotinto", também estão Colômbia, Equador e Peru.

Os atletas brasileiros divulgaram na madrugada desta quarta-feira, após vitória por 2 x 0 sobre o Paraguai fora de casa, um manifesto no qual se disseram contrários à realização da Copa América, mas confirmaram participação no torneio, colocando fim a rumores de um possível boicote da equipe à competição.

"Somos trabalhadores, profissionais do futebol... Somos contra a organização da Copa América, mas nunca diremos não à seleção brasileira", escreveram os atletas.

O Brasil foi definido às pressas como sede da Copa América deste ano, após desistências da Colômbia, que enfrenta grandes protestos antigoverno, e da Argentina, que desistiu do torneio por causa da pandemia de Covid-19.

A escolha foi alvo de diversas críticas, especialmente devido à grave situação representada pelo coronavírus no Brasil, que já registrou mais de 476 mil mortes por Covid-19.

Veja a convocação de Tite para o torneio:

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Weverton - Palmeiras

LATERAIS

Alex Sandro - Juventus (ITA)

Danilo - Juventus (ITA)

Emerson - Barcelona (ESP)

Renan Lodi - Atlético de Madri (ESP)

ZAGUEIROS

Éder Militão - Real Madrid (ESP)

Felipe - Atlético de Madri (ESP)

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Thiago Silva - Chelsea (ING)

MEIO-CAMPISTAS

Casemiro - Real Madrid (ESP)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Everton Ribeiro - Flamengo

Fabinho - Liverpool (ING)

Fred - Manchester United (ING)

Lucas Paquetá - Lyon (FRA)

ATACANTES

Everton - Benfica (POR)

Gabriel Barbosa - Flamengo

Gabriel Jesus - Manchester City (ING)

Neymar - Paris Saint-Germain (FRA)

Richarlison - Everton (ING)

Roberto Firmino - Liverpool (ING)

Vinicius Jr - Real Madrid (ESP)

