TAG Heuer celebra 60 anos do icônico Carrera em parceria com artista plástico Adonis Alcici

A TAG Heuer, renomada marca suíça de relógios, irá comemorar o sexagésimo aniversário de um ícone da relojoaria: o Carrera.

Ao longo de seis décadas, o modelo atemporal estabeleceu o padrão para o design de relógios de desempenho, incorporando o espírito das corridas e a cultura do sucesso.

Como parte das celebrações desse marco, a TAG Heuer está realizando eventos em todo o mundo. No Brasil, a marca firmou parceria com o renomado artista plástico Adonis Alcici para uma ação especial na Porsche Carrera Cup.

Há três anos consecutivos, a TAG Heuer Brasil patrocina a Porsche Cup C6 Bank Mastercard, o maior evento de GT da América Latina, que promove campeonatos no Brasil desde 2005.

Além de apoiar o evento, a TAG Heuer também patrocina uma das equipes participantes da corrida desde meados de 2020, em colaboração com o piloto Alceu Feldmann, que possui um extenso currículo no automobilismo brasileiro.

Para o ano de 2023, a marca encomendou uma intervenção artística no carro de corrida da equipe TAG Heuer, a ser realizada pelo renomado artista Adonis Alcici. Aos 32 anos, Alcici já é conhecido por sua arte que é movida e inspirada por adrenalina e movimento.

Ele conquistou um lugar de destaque no mercado de luxo com suas obras que refletem sua paixão pela velocidade e adrenalina. "Sou apaixonado por velocidade e adrenalina, e isso se reflete em minha arte. É o que me motiva", explica o artista.

O carro como arte

Para essa parceria entre a TAG Heuer e a Porsche, a ideia foi criar uma evolução do layout atual do carro, trazendo para a composição diversas setas e pinceladas. As pinceladas soltas e texturizadas simbolizam o dinamismo da pilotagem, representando o improviso e a intensidade do momento.

Por sua vez, as setas retratam movimento e velocidade, estabelecendo uma conexão direta com o tempo, o qual está intrinsecamente ligado aos relógios.

As setas apontando para trás parecem indicar o caminho do vento, representando a velocidade com que o ar passa pelo carro e suas peças aerodinâmicas, desde a entrada de ar dianteira, passando pelo farol e pelo capô, até chegar à entrada de ar traseira em direção ao aerofólio.

Esse é o conceito por trás da intervenção artística, que busca estabelecer uma relação entre velocidade, tempo, relógios, cronometragem, pilotagem e dinamismo.