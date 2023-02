TAG Heuer apresenta o TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing

Em fevereiro de 2021, a TAG Heuer e a Porsche formaram uma das parcerias mais fortes já vistas entre um fabricante de automóveis e um relojoeiro. Depois de cinco relógios de sucesso que encantaram os fãs de ambas as marcas, eles apresentam agora sua sexta criação: o novo TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing, um modelo que mostra a paixão duradoura pelas corridas compartilhada por ambas as marcas.

A TAG Heuer e a Porsche compartilham uma rica história, uma mentalidade independente e poderosa e uma dedicação à excelência em design. Há cerca de 70 anos, seus caminhos se encontram e se entrelaçam dentro e fora das pistas. O vínculo sólido e duradouro entre a TAG Heuer e a Porsche vem principalmente de suas raízes conjuntas no automobilismo, com um dos pontos comuns mais óbvios, sem dúvida, sendo o próprio nome Carrera. A Carrera Panamericana é uma corrida lendária, considerada uma das mais perigosas do mundo. Ele inspirou tanto a Porsche, que conquistou sua vitória na primeira classe na corrida Carrera Panamericana em 1954 e nomeou seu modelo mais poderoso em sua homenagem, quanto Jack Heuer, que decidiu nomear seu novo modelo de 1963 cronógrafo de acordo depois de ouvir sobre o nome altamente evocativo da corrida dos irmãos Rodriguez em Sebring em 1962.

Desde então, o Porsche 911 Carrera e o TAG Heuer Carrera se tornaram ícones, celebrados recentemente em Paris por ocasião do 50º aniversário do Porsche 911 Carrera RS 2.7.

Depois de compartilhar várias conquistas memoráveis e o orgulho de uma parceria produtiva, é natural que os dois parceiros tenham decidido desenvolver uma nova edição especial do TAG Heuer Carrera Chronograph como o símbolo perfeito de sua herança de corrida.

O CEO da TAG Heuer, Frédéric Arnault, diz: “Com uma herança tão forte compartilhada com a Porsche no campo das corridas, estamos entusiasmados em apresentar um novo relógio que incorpora todos os aspectos desse esporte incrível. É também um aceno para a história compartilhada pela TAG Heuer e Porsche – uma história sobre a qual continuamos a construir. Juntos, com sua experiência e criatividade, nossas equipes criaram um relógio ousado e poderoso envolto em um design esportivo e elegante”.

Robert Ader, diretor de marketing da Porsche AG, acrescenta: “O TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing tem tudo a ver com o universo das corridas e representa o alto desempenho e a emoção da velocidade, valores que compartilhamos profundamente com a TAG Heuer, e um bom exemplo de nossa mentalidade comum enquanto continuamos nossa emocionante jornada como parceiros.”

O TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing é baseado no famoso TAG Heuer Carrera Sport Chronograph e segue o TAG Heuer Carrera x Porsche Limited Edition.

Ele mantém a qualidade e o desempenho oferecidos pelo calibre interno Heuer 02, um movimento inteiramente fabricado nas instalações da TAG Heuer em Chevenez e composto por 168 peças, incluindo uma roda de coluna e uma embreagem vertical. Esses recursos permitem um desempenho cronométrico excepcional e oferecem uma impressionante reserva de energia de 80 horas.

O design do TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing mantém a estética inconfundível da Porsche, mas também, o mais importante, o universo das corridas que o envolve. A vibrante cor laranja pode ser encontrada em todo o relógio, inspirada na cor das faíscas de calor produzidas pelo carro no asfalto. Também remete à cor do fogo, símbolo emblemático de velocidade. Essa cor laranja pode ser vista no logotipo da Porsche na luneta, bem como no laqueado da coroa e nos detalhes gráficos presentes em pequenos toques no mostrador, com contadores “azuré” e ponteiro dos segundos laranja.

Outra cor chave nesta edição especial é o preto, que reforça elegantemente o brilho do laranja por contraste. Para criar esse acabamento harmonioso com toques de cores de bom gosto, os designers da TAG Heuer usaram o preto em várias texturas e acabamentos.

A caixa recebeu o tratamento preto da mais alta qualidade possível – carbono tipo diamante (DLC), com sua cor extremamente profunda e elegante e resistência infalível. O acabamento do mostrador preto é inspirado na cinética e na velocidade.

Um legado do TAG Heuer Carrera x Porsche 2021 e 2022 é o peso oscilante de design personalizado, que homenageia o volante Porsche. O peso é visível através do fundo da caixa em vidro de safira e é rotulado com “Porsche” e “TAG Heuer” e apresenta toques de preto e laranja, como a roda de colunas, unindo harmoniosamente o design deste novo relógio.

Por fim, a pulseira de couro de bezerro semelhante ao carbono do relógio – em preto, destacando o laranja vívido – é o toque final perfeito para a inspiração de corrida do TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing. Sua costura é um aceno sutil para o estofamento dos bancos dos carros Porsche, com o contraste dramático da costura laranja e do forro sugerindo as marcas de corrida que os carros fazem em alta velocidade.

Produzido como uma edição especial, o TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing é apresentado em uma embalagem preta especialmente projetada de marca conjunta TAG Heuer x Porsche com detalhes em laranja vibrante.

O novo TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche Orange Racing será vendido nas boutiques TAG Heuer, no ecommerce da marca e em parceiros varejistas selecionados.

