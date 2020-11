Sundek, marca californiana de surfe, abre primeira loja no Brasil

Antecipando o verão brasileiro, a cidade de São Paulo está recebendo neste mês uma das marcas de surfe mais tradicionais da Califórnia, a Sundek. Quem já viajou para o estado americano certamente já viu uma loja Sundek ou pelo menos cruzou com alguém que vestia as tradicionais bermudas e shorts com três listras coloridas, marca registrada da Sundek.

No Brasil, a marca fundada na efervescente São Francisco de 1958 ficará instalada no Shopping Cidade Jardim, na capital paulista. A localização foi escolhida por meio de uma pesquisa a nível nacional que escolheu a cidade como a mais promissora para o primeiro empreendimento da marca no país.

Sundek: os shorts com três listras coloridas são a marca registrada da Sundek Sundek: os shorts com três listras coloridas são a marca registrada da Sundek

Dentro da loja recém-inaugurada, os clientes já poderão encontrar a coleção verão 2021 Sundek. Entre as peças, destacam-se as paletas de cores vintage resgatadas dos arquivos dos anos 1960, os tecidos mais maleáveis e produtos desenvolvidos em parceria com a Repreve, companhia líder na produção de fibras obtidas da reciclagem de garrafas plásticas.

Além da coleção verão 2021, a loja de 68 metros quadrados conta com seleção de produtos masculinos, femininos e infantis, entre eles as icônicas bermudas e shorts com as três listras coloridas, biquínis, camisas polo, camisetas, sungas, toalhas, chinelos e outros acessórios para a praia. “A Sundek foi a primeira empresa a dedicar o swimwear aos surfistas, isso desde o início dos anos 1960. Seu DNA e histórico são coisas que a diferenciam das demais grifes do segmento”, diz George Papadopoulos, gestor da marca no Brasil.

Sundek: o desafio desse verão será convencer as pessoas a comprar roupas de praia no meio de uma pandemia. Sundek: o desafio desse verão será convencer as pessoas a comprar roupas de praia no meio de uma pandemia.

A marca de mais de 70 anos tem a trajetória marcada por inovações desde seus primórdios, quando decidiu usar náilon em shorts desenhados especialmente para o surfe; substituir zíperes por velcro e introduzir designs tropicais e coloridos em sua estamparia, o que virou febre nos anos 1960. “A Sundek evoluiu do mundo do surfe para ir ao encontro das necessidades dos amantes da praia” diz Papadopoulos.

A Sundek, no entanto, deve encontrar desafios em sua chegada ao Brasil. Mesmo que seus shorts de três listras já tenham conquistado surfistas famosos como Kelly Slater, Sean Slater e Ken Bradshaw, com a pandemia, a marca precisará convencer os consumidores a comprar artigos de praia em um verão inédito até mesmo uma bandeira de sete décadas.