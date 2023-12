'Steve Jobs dos vinhos' conduz degustação rara em São Paulo; veja como participar

Paul Hobbs é sinônimo de empreendedorismo no mundo do vinho. No final da década de 1980, o enólogo americano viajou à Argentina e percebeu o potencial das uvas Malbec. Resolveu investir US$ 7 mil na produção de vinhos no país e, anos mais tarde, inaugurou a vinícola Vinã Cobos em Mendoza, uma das mais importantes produtoras de vinhos no mundo. Por conta deste feito tem o apelido carinhoso de 'Steve Jobs dos vinhos', pela genialidade inerente.

E para celebrar os 25 anos da Cobos, ele desembarca no Brasil nesta quinta-feira, 7, e na sexta-feira, 8, para uma série de compromissos, incluindo o lançamento do rótulo Viña Cobos Hobbs Estate 2020 feito com a uva Malbec, e produzido em duas etapas, sendo a primeira em 2007 e a outra mais tarde em 2013. Por aqui, os rótulos dele são importados pela Grand Cru, sendo uma das vinícolas mais queridinhas no portfólio da marca.

Além do lançamento do novo rótulo, nesta quinta-feira será realizado o jantar Wine Dinner Excepcional, em que será servido a quatro tempos com rótulos da vinícola Cobos. O evento é a partir das 21h, no Hotel Emiliano, em São Paulo. Toda a degustação será conduzida pelo próprio Paul Hobbs. Os ingressos custam a partir de R$2.750 e são limitados, com poucos lugares. Eles podem ser adquiridos no site Wine Locals.

25 anos da Cobos

Acompanhando Hobbs em sua visita ao Brasil está Diana Fornasero, gerente da Cobos, com mais de 10 anos de trajetória na vinícola. Formada em Licenciatura de Enologia e Hortifruti pela Faculdade Dom Bosco, Diana ingressou na Cobos com 23 anos e desempenhou diversas responsabilidades, desde assistente a gerente da área de enologia, na qual assumiu automaticamente também funções de gerente de produção.

“Hobbs Estate Malbec 2020 é um vinho com uma profunda raiz na história da Viña Cobos, e está elaborado com a mesma atenção ao detalhe que nos deu reputação, tanto no vinhedo como na vinícola. A safra 2020 foi uma safra difícil, por motivos contrários à de 1998, quando a Viña Cobos nasceu, contudo, para esta vindima contamos com 25 anos de experiência. E o vinho oferece uma autêntica interpretação do ano”, define Diana Fornasero.