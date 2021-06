Smartwatch da TAG Heuer inclui acompanhamento de novos esportes

Além de ciclismo, caminhada e golfe, corredores e nadadores também podem utilizar o TAG Heuer Connected para mensurar suas atividades. Após uma atualização do aplicativo esportivo, foram incluídas experiências de natação e atualização do aplicativo Running.

As dívidas tiram seu sono e você não sabe por onde começar a se organizar? A EXAME Academy mostra o caminho.

Ao ouvir o feedback de clientes e usuários, a TAG Heuer desenvolveu novas funcionalidades ao smartwatch. Após a recente atualização do aplicativo Wellness e novas funcionalidades de golfe, o TAG Heuer Connected acaba de introduzir um rastreador de natação, bem como novas opções adaptadas aos corredores.

Com funcionalidade avançada, o TAG Heuer Connected oferece aos nadadores uma experiência dentro e fora da piscina, focado no desempenho e acompanhamento do progresso na água enquanto se mantém elegante "em terra".

A nova adição ao aplicativo TAG Heuer Sport agora possibilita aos nadadores medir e registrar seu desempenho na piscina. No mostrador touchscreen do relógio, o nadador pode conferir suas métricas na água, como o número de voltas completadas, a distância total e as quebras de intervalo. Em seu smartphone, é possível explorar informações adicionais como calorias queimadas, análise dos traços e ritmo, e um resumo de toda a sessão.

Além disso, o aplicativo fornece a pontuação SWOLF, métrica complexa e importante indicador de desempenho calculado pela soma dos segundos e dos traços de natação de 25 ou 50 metros. O app mostra ao nadador a eficiência de sua volta e lhes dá uma referência estratégica que eles podem usar para melhorar continuamente. Quanto menor a pontuação, melhor é a sessão de piscina. No aplicativo Swimming, enquanto nada, a tela se mantém ligada, exibindo o tempo decorrido, o número de voltas completadas, a distância total e as quebras de intervalo.

O relógio pode, ainda, identificar quatro tipos e estilos diferentes de natação, como estilo livre, de peito, de costas e borboleta. Os intervalos ficam disponíveis na descrição detalhada da sessão do nadador em seu dispositivo móvel.

Embora a tela OLED touchscreen não funcione embaixo d'água, o nadador pode ajustar os botões mecânicos para iniciar, parar ou pausar e retomar sua sessão dentro e fora da piscina. O TAG Heuer Connected é resistente à água até 50 metros, portanto é adequado para atividades em águas rasas na piscina.

TAG Heuer Connected. TAG Heuer Connected.

Complementando a nova experiência de natação, a TAG Heuer também está trazendo novas atualizações para o aplicativo Running. Esta nova versão permitirá aos corredores acompanharem seus ritmos cardíacos. Outra novidade é uma tela dedicada ao ritmo cardíaco, projetada e desenvolvida em casa para usuários que desejam se concentrar principalmente em seu ritmo cardíaco durante uma atividade esportiva.

O aplicativo do dispositivo móvel também fornecerá uma análise completa após a corrida, com um gráfico de frequência cardíaca codificado por cores. Além da corrida, o rastreador de frequência cardíaca pode ser usado para todos os tipos de exercícios cardiovasculares, dentro e fora de casa.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.